Lingote de crema de limón helado

Es un postre bastante complicado a la hora de su elaboración. En un mismo plato nos vamos a encontrar con una crema de limón, por cierto, bastante sutil y muy aromática, cuya base es una masa quebrada y que además lleva por encima un merengue. Al lado mismo, y para combinar sabores, un helado de queso de cabra muy conseguido en cuanto a cremosidad y sabor. Volviendo a la crema de limón de este postre hecho por Antonio, hay que reseñar su intenso sabor ácido y dulce a la vez con un textura muy suave. Esta crema me recordó su origen inicial, pues en Inglaterra la crema de limón se usaba como sustituto de la mermelada para untar en rebanadas. Y esa cremosidad y textura de untar es la que he visto en este postre. La masa quebrada que servía de base al lingote estaba hecha al más puro estilo francés, es decir, con mantequilla, agua y azúcar. Muy compacta a la vez que jugosa al paladar. Pero lo que más me gustó y sorprendió del postre fue su helado de queso de cabra. Tenía sabor, el punto de dulzor justo para no ocultar el contundente sabor de este tipo de queso y, lo mejor de todo, era un helado como debe ser, cremoso y no el compacto de cristalitos de hielo a lo que nos tienen acostumbrados en algunos sitios. En suma, un postre original.