IMITANDO A PAPÁ

Un breve diálogo con cualquier sumiller de París a Pekín permite concluir que hay tres clases de clientes. La primera abre la carta de vinos para, en seguida, pedir su vino de siempre. El segundo cliente opta por algo menos corriente, tal vez un bierzo o uno navarro, aprovechando la oportunidad de probar una referencia nueva. El tercero se entrega a los consejos del sumiller. Servidor tuvo la oportunidad de comprobar la veracidad de esta teoría la semana pasada en dos comidas. En la primera, 'española' cien por cien, a pesar de la gran variedad de vinos andaluces ofrecida, se optó por un rioja de toda la vida. Al día siguiente, compartiendo mesa con una simpática pareja de californianos que había conocido en los Sanfermines, sucedió lo contrario. Disfrutamos de vinos muy bien traídos. El somontano fue muy seductor y el godello nos dejó asombrados. Jim y Mary ya me habían explicado su estrategia poco usual durante una cena en Rodero en 2014. La familia de ella está vinculada con el difunto monstruo literario Ernest Hemingway, y era por eso por lo que la pareja estaba visitando Pamplona el año que nos conocimos. Pero Hemingway tenía fama de bebedor excesivo, incluso de alcohólico, ¿verdad?, ¿qué sabía de vinos? A lo mejor no mucho, pero durante los Sanfermines bebía casi exclusivamente vino tinto navarro, alternado con algún dry martini. Siempre se mantenía fiel a los productos de la tierra donde se encontraba, cosa que por lo visto habían heredado sus descendientes. 'Papá' Hemingway, europeo por elección, en Italia disfrutaba de grappa, Campari, Marsala, y Valpolicella. En Francia, coñac, Armañac, Pernod y marc, y en el resto de España, Anís del Mono, aguardiente, amontillado y Fundador. No bebía mientras escribía, y, por ser diabético, la dedicatoria supuestamente suya en la pared del Bar Floridita de La Habana confesando una supuesta debilidad por los mojitos es falsa, confirmado por grafólogos.