¿FRUTOS SECOS? ¡SÍ, GRACIAS!

Hace 35 años hicimos un gran estudio en los colegios públicos de Benalmádena en el que comprobamos que la aparición de la menarquía (primera regla) en las chicas dependía mucho del peso y, también, de algunos alimentos como los frutos secos. La enviamos y finalmente publicamos en una revista del ámbito anglosajón. En la primera versión en inglés el editor nos corrigió amablemente: «nut, se dice nut no dry fruit». Porque los ingleses a todos los frutos secos le llaman así, nueces. Nuestro inglés no ha mejorado mucho pero nuestro conocimiento sobre el valor nutricional de los frutos secos, sí. Los frutos secos son un magnífico alimento. Son ricos en proteínas, aunque adolecen de algunos aminoácidos esenciales, en vitaminas y en fibra y tienen una alta concentración de grasas, tanto monoinsaturadas (oleico), como polinsaturadas (linoleico y linolenico), variable entre unos y otros frutos. Como era de esperar de esta composición, aportan entre 550 y 650 kilocalorías por 100 gr. Durante toda la historia de la humanidad disponer de un alimento con esta concentración calórica y esta composición era una bendición del cielo. Solo recientemente, con la gran endemia de obesidad que asola el mundo entero, los humanos nos tenemos que preocupar por las calorías de los alimentos. Pero aunque parezca increíble todavía hay personas delgadas en el mundo, así que a estas les es absolutamente beneficioso el tomar frutos secos. Y los otros, ¿los que tienen obesidad, sobrepeso o están preocupados por no ser ni lo uno ni lo otro? Una de las grandes investigaciones nutricionales del siglo XX fue el Predimed, un gran estudio español de seguimiento de una numerosa cohorte de personas con alto riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. El estudio ha demostrado más allá de toda duda razonable que tanto la dieta mediterránea rica en AOVE como la dieta mediterránea enriquecida con 30 gr de frutos secos reducen al cabo de los años de manera sensible el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad, frente a una dieta baja en calorías y en grasa según recomiendan las sociedades científicas anglosajonas. Naturalmente si usted no quiere engordar, las colorías hay que sacarlas de alguna parte, pero no es lo más recomendable hacerlo de una cantidad moderada de AOVE (o en su caso de frutos secos). Sáquelas de los hidratos de carbono o con ejercicio. Y si no está gordo, no haga caso a los anglosajones y siga una dieta mediterránea. Vivirá más, pero sobre todo vivirá mejor.