ASÍ FUE EL ALMUERZO

En mi primera visita se imponía dejarse aconsejar por Antonio para conocer todo su fondo de cocina. El almuerzo empezó con un ceviche de corvina con espuma de mango muy interesante porque rompía moldes con los ceviches habituales. Muy suave en boca y refrescante. Después un ravioli de pasta wanton con rabo de toro cuya originalidad estaba en el relleno de setas. Le siguió un taco mejicano de atún con cebolla enchilada y jalapeños. Lo que más me gustó de este plato fue el equilibrio de picantes que había y que no restaban sabor al producto principal, es decir, al atún. Previo a las costillas de ternera, muy bien de punto y melosidad, una ropa vieja a su estilo que no me terminó de convencer.