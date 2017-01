Otra alumna de la Escuela de Benahavís triunfa en Madrid Fusión

Si el lunes, Raquel García triunfaba en el concurso de Bocadillos de Autor by Fripan de Asisa Madrid Fusión con su versión del bocata de calamares, este martes otra compañera suya de la Escuela de Hostelería de Benahavís Sabor a Málaga también se ha subido al podio de otro de los certámenes del congreso madrileño, el de Panini Negrini. Concretamente, Marta Ghigliotti ha quedado en segundo puesto con su receta titulada 'Canelón de pan con codillo’, o lo que es lo mismo, un canelón crujiente de pan relleno de codillo con ricotta, espinacas, piñones tostados, y cebolla caramelizada con miel de tomillo y romero. Todo sobre una base de bechamel de trufa con emulsión de albahaca y gel de mandarina, falso tomate cherry (con mermelada de tomate) y polvo de speck (jamón ahumado italiano).

“No me lo creo, con tanto nivel nunca lo hubiera imaginado. Además, me hace especial ilusión porque por mis venas corre sangre italiana”, reconoce esta joven de 21 años, destacando el “buen rollo” que se ha respirado en la competición. “Lo he pasado muy bien, ha sido como volver a Italia”, añade Ghigliotti, de padre italiano y madre malagueña. Siempre intenta dejar su toque personal y ese guiño internacional en sus platos. Lo suyo es la fusión. Desde niña se ha sentido cómoda en la cocina. También lo lleva en la sangre. A ello quiere dedicarse, sin duda. Pero, ante todo, su objetivo es formarse. Ya estudió Bachiller de Hostelería de Italia y, ahora, segundo curso de cocina en la Escuela de Hostelería de Benahavís. Además, cuenta ya en su haber con un primer premio de MálagaCrea y un tercero de MarbellaCrea. “Mi mayor premio es trabajar en esto y compartir momentos como este con profesionales como los que me han acompañado”, comenta Marta Gighliotti, a la que ha superado Víctor Cunha. Él ha sido finalmente el ganador del concurso con su hamburguesa italiana.

Canelón de pan con codillo

Pero aún hay más malagueños en liza. Este martes también competían Javier Hernández, del restaurante Candado Golf, en el concurso de tapas de diseño; y Carmen Romero, de La Ménsula, en el de tiraje de cerveza,, aunque se han quedado en finalistas y no han podido llegar al podio. Además, este miércoles, Mauricio Giovanini (una estrella Michelin, Messina, Marbella) profundizará en los espesantes naturales en el escenario principal de Asisa Madrid Fusión, mientras que los estrellas Michelin José Carlos García (JCG Restaurante) y Diego Gallegos (Sollo), junto al chef ejecutivo del hotel Vincci Posada del Patio, Sergio Garrido, promocionarán el pescado malagueño bajo el paraguas de Sabor a Málaga. La marca creada por la Diputación para la promoción de la imagen y calidad de los productos agroalimentarios de la provincia participa por cuarto año en Madrid Fusión.

La agenda de la marca malagueña en la decimoquinta edición de Asisa Madrid Fusión contempla también presentaciones de productos y otras demostraciones de cocina en directo, y hoy se ha cerrado un acuerdo para la participación de Sabor a Málaga en el ciclo de conferencias ‘Aula Makro’ en la próxima edición del salón gastronómico. Como en años anteriores, Sabor a Málaga cuenta en el congreso madrileño con un espacio propio donde empresas locales podrán promocionar sus productos de cara a consumidores, empresarios y restauradores de ámbito nacional e internacional, además de establecer contactos profesionales con distribuidores, exportadores y profesionales de la hostelería.