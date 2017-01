Jacobo Florido: «El sector agroalimentario podría poner fin al paro en Málaga»

Cuando concluye esta entrevista pasan más de 30 minutos de las tres de la tarde, hora de salida en la Diputación, pero en la oficina de Sabor a Málaga nadie parece haberse dado cuenta. Todos siguen en sus puestos. Técnicos, administrativos y responsables políticos transmiten la sensación de estar participando de algo importante, y así parece: las últimas encuestas que maneja Jacobo Florido, diputado provincial de Desarrollo Económico y Productivo, área de la que depende la marca promocional de la gastronomía de la provincia, indican que, hoy por hoy, el 90% de los y las malagueñas prefieren comprar productos locales, y que el 80% de los productores adheridos a la marca vende más desde que está en Sabor a Málaga.

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, master en Economía y Dirección de Empresas por el Instituto Internacional de San Telmo y master en Asesoría Fiscal para Empresas por Esesa, Florido se maneja más desde el apego a su origen rural (la familia procede de Fuente de Piedra) y la condición de gestor eficaz que desde el afán de protagonismo político. De hecho, no olvida insistir en este encuentro en que es el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, quien «lanzó la marca como su gran proyecto de gobierno y sigue manteniendo la apuesta a día de hoy con un presupuesto de tres millones de euros».

-¿Cómo se van a invertir esos tres millones de euros de presupuesto en 2017?

-Este año tenemos dos grandes objetivos. El primero es consolidar y explorar mercados nacionales e internacionales. El segundo, en el que queremos volcarnos especialmente en este momento, es la formación de los productores. De este presupuesto se llevan una buena parte las ferias, pero yo, que de partida era bastante reacio a ellas, me he convencido de que son fundamentales para darse a conocer. Las ferias, desde las comarcales hasta las nacionales e internacionales, han sido los motores del negocio y los principales escaparates para los productores. Quién nos iba a decir que una panadería de un pueblecito de la Serranía de Ronda iba a vender sus magdalenas en Cataluña, que un pequeño fabricante de helados ecológicos iba a ser la marca blanca de una gran superficie o que un agricultor malagueño iba a colocar sus naranjas en Kuwait, pero así ha sido, una buena posición en una feria atrae negocio, y allá donde vamos se cierran contratos.

-¿Quién decide a qué ferias acudir?

-Todas las líneas de acción salen de las Mesas del Campo que celebramos. Sabor a Málaga es el éxito de la colaboración entre lo público y lo privado, y son los productores los que deciden adónde acudir. En la última reunión han dicho que en Málaga en lo tocante a conocimiento y promoción queda poco por hacer, y que hay que dar el salto al mercado nacional, especialmente al mercado andaluz.

-Hay quien ha expresado dudas sobre que una etiqueta que diga Sabor a Málaga abra puertas en el mercado andaluz.

-Yo creo que sí las abre. De hecho, hay productores de Sabor a Málaga que llevando nuestro sello venden mucho en provincias como Sevilla. Lo que vende es la calidad, y aunque Sabor a Málaga no es una marca de calidad, ni la Diputación tiene competencias para crear esa figura, sí que hemos logrado que se nos valore como un aval; hemos creado una marca y hemos demostrado que si en Málaga sabemos hacer algo bien, es promocionar nuestros productos.

-Justamente la queja de muchos malagueños es la contraria; que no sabemos vender lo que hacemos.

-Cuando nos lo proponemos sabemos promocionarnos. Con el turismo lo hemos hecho durante más de 50 años, y para mí está claro que el del turismo tiene que ser nuestro modelo de gestión. No descartaría que dentro de unos años Sabor a Málaga tuviera que pasar a convertirse en una figura administrativa similar a la del Patronato de Turismo de la Costa del Sol. A día de hoy nos quedamos fuera de algunas ferias e iniciativas del ICEX (Instituto de Comercio Exterior) muy importantes porque nuestro modelo de administración no entra dentro de los parámetros que ellos exigen. Yo no digo que esto vaya a suceder mañana, pero estoy convencido de que el sector agroalimentario tiene que llegar a tener el mismo peso específico que el turismo en la provincia de Málaga, y que si lo logramos habremos terminado con el desempleo en la provincia.

-Eso exige dar un gran salto. Partimos de una estructura de microempresas...

-Es cierto, pero el tamaño de las empresas no es impedimento para salir al mercado, incluso al internacional. Lo que cuenta es la mentalidad, la preparación y facilitar el papeleo. Ahí es donde la administración pública puede ser de gran ayuda. Hay que facilitar a las empresas la tramitación y el acceso a los mercados, porque hay todo tipo de productores en Sabor a Málaga, desde quien vende en el mercadillo hasta quien aspira a exportar al mercado internacional, y hay negocio para todos, pero nosotros estamos notando un gran interés por salir, por indagar... Los productores malagueños han transformado su mente, y eso sí que es un logro del que Sabor a Málaga puede sentirse satisfecho.