El arte de hacer del 'pescaíto' una experiencia

Antes de ser uno de los restaurantes de pescado más singulares de la provincia, Chinchín era el nombre de la embarcación con la que Sebastián Martín, como su padre y su abuelo, se hacía a la mar para ganarse el sustento pescando. También es el mote por el que se conoce a su familia en el puerto de Caleta de Vélez, un núcleo costero del municipio de Vélez-Málaga donde al 80% de los nativos le corre por las venas agua de mar además de sangre.

«Resulta como mínimo curioso que siendo el pescado el emblema de la gastronomía malagueña, la cultura sobre el patrimonio pesquero de la provincia sea tan pobre», reflexiona Martín. Él es un divulgador excepcional de esa cultura. Lo descubrió después de una gran pérdida, la que supuso para Sebastián y para su mujer y socia, Lourdes Villalobos, tener que desguazar su barco hace unos años.

Sebastián decidió matricularse en la Universidad y estudiar Biología. Aún pelea con algunas asignaturas, «me cuestan las matemáticas porque me falta base», reconoce, pero la experiencia es un grado, y a falta de terminar, participa en proyectos de investigación relacionados con el ecosistema marino y es responsable del área de Mar de Alborán en La Carta Malacitana.

Reinventarse

Sebastián compró un nuevo barco, esta vez un precioso catamarán, el 'Zostera' (cuyo nombre alude a la extinta planta acuática que hasta hace no tanto tiempo formaba enormes praderas marinas en la zona de Vélez-Málaga), con el que hace travesías recreativas y didácticas, para colegios de la provincia o para clientes del restaurante que deseen pasar un buen rato en la mar.

Su compañera, Lourdes, puso los ojos en el pequeño bar que entonces tenía la pareja en el recinto del puerto. «Cuando dejamos de salir a pescar, empezamos a tener dificultades para comer pescado con la calidad a la que estábamos acostumbrados», explica. El problema era que ella no tenía experiencia como cocinera profesional, así que decidió matricularse en la Escuela de Hostelería de Castillo del Marqués, y del pequeño local primitivo pasaron a un nuevo y luminoso restaurante frente a los amarres de la zona deportiva del puerto.

Desde la terraza del restaurante se ve, cuando está en puerto, el catamarán 'Zostera'. Una de las grandes bazas del proyecto de Lourdes y Sebastián es que el almuerzo o la cena puede empezar (o incluso tener lugar) en el catamarán, con una salida al mar que, además del mero placer de navegar por la costa axarqueña, sirve de excusa para descubrir, de la mano de Sebastián, uno de los puertos pesqueros más importantes del litoral mediterráneo andaluz. La lonja de Caleta de Vélez es, por ejemplo, la primera de España en capturas de sardinas. Se pueden conocer artes tradicionales de pesca, ver cómo se limpia y se prepara una pintarroja, cómo se rigen los pescadores en las cofradías o los pescados de temporada.

El compromiso de Lourdes Villalobos y Sebastián Martín con la sostenibilidad del medio y el producto gastronómico que aman (la mar y el pescado), es el otro elemento diferenciador en el Chinchín. «Para empezar, nosotros nos abastecemos directamente en la lonja de la Caleta. La tenemos a tiro de piedra y tenemos licencia de compra. Es un lujo poder comerte el pescado que acaban de traer los barcos al borde del mar», explica Lourdes.

Para seguir, en el Chinchín no se acata la dictadura de la demanda. «Si no es el tiempo de los boquerones, no damos boquerones. No es cierto que las sardinas haya que comerlas en los meses sin 'r'; ahora mismo hay unas sardinas excelentes y más baratas. Nuestra única norma es dar pescado de cercanía y de temporada, de calidad y sin trampas», proclama Sebastián ilustrando su comentario. «Los calamaritos son escasos. Hay días que se cogen cuatro, seis kilos en toda la provincia, y se venden a un precio elevado en lonja. ¿Cómo puede haber raciones de calamaritos por todas partes y a 6 euros? ¿De dónde vienen?».

Del precio al valor

Precisamente porque algunos productos tienen precios elevados, en el Chinchín se venden las raciones al peso. Pero otro fuerte de su cocina es ennoblecer pescados y mariscos poco valorados. «Hace unos años la gamba cristal (una gamba blanca y pequeña de cáscara blanda) carecía de valor comercial. Sebastián empezó a defender este producto, porque esa gamba frita es una delicia, y hoy es un marisco con demanda y con valor», cuenta Lourdes.

El Chinchín es uno de los sitios donde se puede comer esta gamba, pero también la raya fresca a la plancha, rape 'Chinchín', con el cuerpo a la plancha y la cabeza frita, gallineta frita, espardenyas, una holoturia comestible apreciadísima en Cataluña y que aquí apenas se consume; o conchas finas caleteras con ajoblanco. Además, Lourdes elabora croquetas, pasteles de pescado y guisos de barco con pescados como el salmonete de roca, que ellos mismos limpian y elaboran. «Tiene más trabajo, pero el resultado convence incluso a los que llegan diciendo que no les gusta el pescado», dice con orgullo. Tal vez tenga que ver que al final, la suma de experiencias, discurso y compromiso son excelentes aperitivos para una buena comida.