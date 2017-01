La lucha vinícola del 'vino azul'

Hace dos años que unos jóvenes universitarios vascos crearon Gïk, conocido popularmente como 'vino azul'. La bebida se ha hecho un hueco en el siempre difícil mercado vinícola, vendiéndose como "el primer vino azul" y llegando a 25 países, entre los que se encuentran EE.UU., Francia, Inglaterra o Corea del Sur.

Sin embargo, la felicidad de estos empresarios se ha visto truncada después de que el pasado 10 de enero la Justicia dictaminase que esta bebida gaseosa azul no entra dentro de la categoría de vino y se les ha prohibido comercializar Gïk calificándolo como vino. Según la sentencia, Gïk no puede ser considerado vino puesto que no existe una categoría que recoja un producto de este color y características, de ahí que ahora pasará a formar parte de la categoría de 'otras bebidas alcohólicas'.

Desde que comenzó su andadura, Gïk ha sido muy criticado por parte del sector vinícola, que no lo consideraba digno de ser reconocido como 'vino'. Y es que Gïk es un vino de sabor dulce pero libre de azúcares añadidos, con una acidez final y un postgusto afrutado, que surge de mezclar variedades de mosto de uvas tintas y blancas procedentes de variasbodegas españolas.

Hasta este momento, Gïk era conocido tanto por el público como por los medios como vino, aunque sin Denominación de Origen, tal y como ellos mismos reconocen en su página web. "Gïk no tiene denominación de origen, pero sí una garantía de calidad y de un sabor único", señalan. Además, en el sitio web también aseguran que Gïk "no es un vino, es una revolución en el mundo del vino", por eso, han decidido recoger firmas "para exigir que el mundo del vino se adapte a los nuevos tiempos" en la plataforma Change.org.