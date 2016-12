Curro Castilla: Cocina de kilómetro 0

Hacía más de tres años que no visitaba la Taberna Curro Castilla y, por consiguiente, a su alma máter en los fogones y propietario de la misma, José Francisco Salguero. Me arrepiento de no haber estado antes, he vuelto a reencontrarme con una cocina muy malagueña pero con sabores y recuerdos de la cocina tradicional vasca. En una palabra, una cocina vasco-malagueña.

Este cocinero malagueño estudió durante cuatro años cocina en la Escuela de Cocina Aiala que dirige Karlos Arguiñano en Zarautz. Pasado este tiempo estuvo como cocinero en el restaurante Itxas del Club Náutico de Guetaria. Fueron años en los que aprendió los secretos de la cocina tradicional vasca, unos secretos y formas de cocinar que quiso traerse a su Málaga natal para después fusionarlos con los sabores que su madre, María, le había ido enseñando, sabores de nuestra cocina más familiar. Con anterioridad a la apertura de la Taberna Curro Castilla, José Francisco trabajó en el desaparecido Mar de Alborán y en el Hotel Kempinski de Estepona. Con años de cocina a sus espaldas y una base muy sólida es cuando abrió con sus padres y hermanos el actual restaurante.

La cocina que a diario practica y ofrece a sus comensales, unos comensales que suelen abarrotar el pequeño comedor todos los días, no deja de ser una fusión entre nuestros productos y platos tradicionales con especialidades que aprendió a elaborar en aquellos tiempos.

Curro Castilla Lugar: Málaga Dirección: Avda. Sor Teresa Prat, 54 (Málaga) Teléfono: 952359219. Cierra: Domingos noche y lunes. Precio medio: 20 euros.

No obstante, el 80 por ciento del producto que usa en los fogones provienen del denominado 'kilómetro cero', pues se surte de proveedores cercanos, muchos del propio barrio donde se encuentra el local, local, que por cierto, aumentará en capacidad próximamente. Otra de las cosas que más me han sorprendido en esta visita ha sido el uso de semillas como ingredientes en muchos platos. Las más utilizadas son las ricas en fibra como las de girasol, de lino, sésamo y pipas de calabaza. Las semillas ayudan a mejorar nuestra salud intestinal y a prevenir enfermedades crónicas, y ahora vuelven a estar presentes en muchos platos de reconocidos restaurantes. El uso y medida que José Francisco hace de ellas en su cocina es ideal, pues no saturan el paladar, ni enmascaran sabores y aromas.

En Curro Castilla nos vamos a encontrar una carta donde abundan los revueltos (ventresca con cebolla caramelizada y pimientos asados, de bacalao, de hongos con presa ibérica y de morcilla de arroz con pimientos del piquillo); un apartado de vascos preferidos (bacalao al pil-pil, txangurro o merluza en salasa verde); fritura malagueña y un lugar muy especial para nuestro chivo.

El servicio es rápido y amable y la carta de vinos, correcta.