Nómadas Burguer Teatinos: Para disfrutar hasta el último bocado Cuentan con sugerencias fuera de menú y elaboraciones de temporada a través de las cuales testan las posibles nuevas incorporaciones. / Daniel Maldonado Este burguer gourmet ha conquistado a los comensales más exigentes por su apuesta por la calidad de los ingredientes y el servicio CARMEN ALCARAZ Sábado, 20 octubre 2018, 19:16

«Solo con las mejores materias primas se consiguen los mejores resultados». Esta es la máxima sobre la cual comenzaron a trabajar, hace poco más de dos años, Álvaro Herranz y José Gómez, dos jóvenes cocineros malagueños que decidieron emprender un negocio innovador, divertido, pero con calidad. Y todo eso es Nómadas, una hamburguesería gourmet que ha sabido hacerse con un nombre propio en la escena gastronómica malagueña gracias a sus tres pilares: producto de calidad, ambiente acogedor y buen servicio.

Una fórmula de éxito sencilla pero infalible que, tras la excelente acogida de su primer local ubicado en Santa Paula, les ha permitido abrir un segundo establecimiento en el barrio de Teatinos, donde igualmente están logrando una nutrida cartera de clientes.

Nómadas Burguer Teatinos Dirección Dirección Avda. de Gregorio Prieto, 17. Teléfono 952 75 66 41 Cierra Ningún día. Cocina Hamburguesería gourmet Precios Nachos queso pollo: 5,90€. Ensalada Cabra: 6,90€. Burguer Boletus: 7,90€

Mucho más que una simple hamburguesería, este atelier de burguers artesanas basa su apuesta en la calidad de la carne y el empleo de ingredientes frescos, sin más aditivos que «el sabor de su naturalidad». Para ello se abastece de buenos proveedores locales que les sirven los productos diariamente.

«Para nosotros es un proyecto personal y muy ilusionante. Conocemos el sector y sabemos cómo queremos hacer las cosas. Por eso cuidamos con mucho mimo cada detalle», explica Herranz.

Pese a que su carta cuenta con muchísima aceptación, Herranz y Gómez trabajan constantemente para seguir sorprendiendo a los clientes con nuevas propuestas. / Daniel Maldonado

Además de lo anteriormente mencionado, esta minuciosa atención tiene un reflejo directo en las recetas de sus propuestas, que combinan ingredientes tradicionales e innovadores para sorprender y seducir a los comensales. Una de las más populares es la Burguer Boletus, una combinación de ternera con salsa de setas y champiñones, brie, cebolla caramelizada y mayonesa trufada realmente deliciosa.

Los amantes de la carne no pueden perderse la Burguer Cochina, con tiras de cerdo asado, lechuga fresca, cebolla caramelizada, queso manchego y mahonesa de ajos tiernos, perfecta para darse un homenaje.

Asimismo, entre los aperitivos más demandados destacan sin duda los nachos con queso y pollo, y las alitas, marinadas y con un interesante punto picante.

Para quienes prefieran opciones pretendidamente más ligeras, la ensalada Thai Chicken, con cacahuetes, brotes de soja y tiras de pollo con salsa thai es una excelente opción.

Y como broche de oro, su original muffin de dátiles con sirope de arce y salsa toffee. Por todo ello no es de extrañar que las colas sean habituales en Nómadas, lo que hace conveniente evitar las horas punta ya que no es posible la reserva previa y la asignación de las mesas se hace por orden de llegada. Un placer no culposo con el que disfrutar hasta el último bocado.