Nikki Beach, gastronomía visual

ENRIQUE BELLVER Sábado, 25 agosto 2018, 13:27

Nikki Beach Marbella ha celebrado este año su decimoquinto aniversario, lo que le convierte de hecho en todo un clásico de los beachs marbellíes. Pero mucho ha cambiado desde sus inicios en lo que respecta al tema gastronómico y de instalaciones. En esta, mi primera visita desde hace cinco años, he notado ese cambio sustancial en diversos aspectos. Hay un ambiente mucho más divertido a la vez que relajado, grupos de amigos, familias, que eligen este espacio al borde del mar para disfrutar de un día completo de playa y piscina, sin olvidar la cuestión alimentaria.

No obstante, no debemos olvidar si visitamos Nikki Beach dónde nos encontramos y el glamour que tiene el lugar, lo que se traduce en exclusividad, y la exclusividad ya se sabe, tiene un precio. Aunque reconozco que la relación calidad-precio en cuanto al espacio, instalaciones y gastronomía ha experimentado un cambio en positivo si lo comparo con la última vez que estuve. Me gusta esa gastronomía visual y divertida donde los cócteles son la avanzadilla de lo que llegará posteriormente a la mesa. Muy sugerente, entre otros platos pensados para ser compartidos, el Dubai Mezehh a base de falafel, humus, aceitunas kalamata y pan de pita o la variedad de sushis y ceviches. Pero si tuviera que recomendar un solo plato de la carta, entonces, y sin dudar, el Satay de pollo al estilo Nikki. La carta de vinos es correcta y el servicio, muy agradable.