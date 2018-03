Los Marinos José, entre los mejores restaurantes europeos El restaurante de Fuengirola se sitúa en el ‘top ten’ en la categoría de Tradición y Producto de la lista de OAD MARINA MARTÍNEZ Jueves, 22 marzo 2018, 00:33

No contento con ser recomendado por el mismísimo Ferran Adrià, con obtener un segundo Sol de la Guía Repsol, con ganar el premio Salsa de Chiles de ‘ABC’ e incluso colarse entre las quinielas de las estrellas Michelin, Los Marinos José tiene un nuevo motivo para brindar: ocupa el décimo puesto de la lista Top 100+ Tradición y Producto Europa de la Opinionated About Dining (OAD). Es en el terreno en el que lleva navegando desde hace treinta años, aunque cada vez hace más guiños a la modernidad y la creatividad con casquería marina, por ejemplo. Curiosos son, sin ir más lejos, sus torreznos de morena o el hígado de salmonete, o del pescado del día. Porque la carta de Los Marinos José se escribe a diario. El mar manda. Otro aliciente más para la cada vez mayor legión del establecimiento fuengiroleño que capitanean los hermanos Pablo y José Sánchez. Ahora se sitúa en lo más alto de la lista de OAD por encima de otros españoles de renombre como Casa Gerardo, Askua, Bar FM o El Faro de Cádiz. Precisamente, encabeza el ranking un restaurante vasco: Elkano, local familiar que comanda Aitor Arregi en Getaria. No son los únicos españoles que copan las primeras posiciones: les acompañan en ese ‘top ten’ Ibai (San Sebastián), D’Berto (O Grove), El Faralló (Denia) o Kaia Kaipe (Getaria).

Eso en el apartado de Tradición y Producto. Porque OAD acaba de hacer también público el listado de la categoría de mejores restaurantes clásicos. Aquí, el francés Régis et Jacques Marcon, ubicado en el pueblo de Saint-Bonnet-le-Froid del Valle del Ródano, se lleva el voto de los críticos. Para ver a un español hay que ir hasta el puesto 54, donde se encuentra Santceloni (Madrid), mientras que en el 99 se sitúa Akelarre (San Sebastián).

Opinionated About Dining empezó como un blog, pero ha llegado a convertirse en una respetada guía internacional. Fue el neoyorquino Steve Plotnicki quien la puso en marcha hace una década como medio para contar sus experiencias gastronómicas. Pero quiso ir más allá, y de dar sus propias opiniones pasó a ofrecer los resultados de una serie de encuestas elaboradas por votantes. Hoy, la base del sistema de votación es la experiencia de quien vota. Los resultados de cada votante salen de un algoritmo que tiene en cuenta la cantidad y la calidad de los restaurantes que cada uno ha visitado. Eso da lugar a una puntuación que determina el peso de cada participante en los resultados.