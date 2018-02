Il Mare, una genuina trattoría en Marbella Sabores del norte de Italia en la Milla de Oro de Marbella ENRIQUE BELLVER Sábado, 3 febrero 2018, 15:44

Il Mare no es un restaurante italiano más. Tampoco es una pizzería al uso o una trattoría; es un restaurante de cocina tradicional lombarda y toscana con una gran influencia en los fogones de una de las cocinas más premiadas, incluso con dos estrellas Michelin, que hay en la localidad de San Quistelo, L'Ambasciata. Este establecimiento tuvo su andadura en Marbella hace años y a día de hoy, Il Mare ha cogido el testigo, ya que buena parte del personal que en su día estuvo oficiando en los fogones continúa actualmente en los mismos. No obstante, ese derroche circense y barroco donde no existe ni se conoce la palabra mesura, aquí, en Il Mare, es diferente. Estamos ante una cocina muy bien medida en tiempos, texturas y combinación de sabores, incluso se utiliza, eso sí, con tino y mesura, el tomate, pues en la cocina de la Lombardía apenas es reconocible en la mayoría de sus platos. Quien piense que esta trattoría es una segunda Ambasciata se equivoca. Lo único que permanece del anterior restaurante es parte de los cocineros y las técnicas a la hora de preparar y hacer la pasta fresca casi in situ.

Alberto Villarrubia permanece al frente de la cocina y la verdad es que cada uno de los platos de la carta tiene su toque personal, algo que otorga una personalidad añadida a cada elaboración. La sala y la bodega siguen siendo responsabilidad de Raúl González, como ya lo fue en su día, algo que se agradece y mucho, pues hacer un menú maridado con vinos italianos no deja de ser toda una experiencia difícil de olvidar. Otra de las cosas que sí han cambiado, y a mejor, ha sido el precio, pues actualmente puede hacerse una comida netamente italiana, con platos llamativos, por un precio que puede rondar los 25 euros.

Datos de interés Dirección: Edgar Neville s/n. Teléfono: 952 899 700 Web: www.granhotelguadalpin.com Cierra; Ningún día. Solo cenas. Algunos platos: Risoto de azafrán: 18 euros; Ñoquis de patata: 14 euros; Bucatini de bogavante: 22 euros. Valoración: Cocina: 8; Sala: 8; Carta de vinos: 7,5; Calificación: 8/10

En la carta vamos a poder descubrir un largo recorrido por los platos más característicos de la cocina del otro lado del mar, es decir, Italia, junto con otros más creativos y fruto de una cierta y comedida fusión.

Entre estos últimos, quizá uno de los más significativos sea la berenjena ahumada a la parrilla con espinacas salteadas, huevo trufado y unos chips de prosciutto, o la ensalada templada de calamares acompañada de rúcula y setas. Si nuestras preferencias se inclinan más hacia los platos clásicos de esta cocina, entonces nada mejor que meterse entre pecho y espalda una tradicional sopa minestrone, que suele venir con ñoquis y queso parmesano.

Pastas frescas

Pero lo mejor de Il Mare son sus diferentes pastas frescas, aquí las elaboran con harina de espelta y queso parmesano Reggiano de la localidad de Quistelo. No hay que perderse los tagliatelle amarillos con setas, butifarra fresca y trufa, una de esas elaboraciones que llevan en la carta desde siempre, aunque los ñoquis de patatas a la gorgonzola tampoco pueden dejarse de probar. Este queso de pasta cremosa y untuosa se conoce desde la Edad Media y forma parte de la cocina italiana desde tiempos inmemoriales, pero además es perfecto a la hora de preparar una salsa y esto es lo que en Il Mare hacen y lo bordan, las salsas que acompañan la mayoría de los platos de pasta.

Il Mare es uno de esos restaurantes de cocina tradicional, que no turística italiana, que hay que conocer para disfrutar de una comida tradicional auténtica lombarda y toscana.