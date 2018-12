El marbellí Fernando Alcalá, nominado a cocinero revelación Madrid Fusión 2019 El marbellí Fernando Alcalá. / SUR El responsable de Kava competirá con otros seis restaurantes en la XVII edición de este premio nacional, cuyo ganador se dará a conocer el próximo 30 de enero dentro del congreso MARINA MARTÍNEZ Martes, 18 diciembre 2018, 00:37

Lo había mamado desde pequeño. Con una madre vasca, el amor por los fogones le venía de serie. Pero estudió Derecho. Y llegó a trabajar en un bufete de Zurich. Sin embargo, tiraba al monte de la cocina. Así que, con 24 años, Fernando Alcalá dejó la toga por las sartenes. Se formó junto a Arzak y, de ahí, a montar su propio restaurante en su Marbella natal sólo hubo un paso. Concretamente, en la plaza de Fernando Alcalá, que lleva el nombre de su abuelo, ilustre abogado y cronista de la ciudad marbellí. Lo bautizó como Kava.

Tres años después, cambió aquella ubicación por la avenida Antonio Belón. Allí lleva un año cosechando tan buenas críticas que ha llegado a situarse en la selección de jóvenes profesionales que, bajo el patrocinio de Balfegó, optarán al Premio Cocinero Revelación 2019, en la XVII edición de este galardón, cuyo ganador se desvelará el próximo 30 de enero en el auditorio de Reale Seguros Madrid Fusión 2019. Así lo ha anunciado este lunes la organización del congreso, que además de Alcalá, incluye en la lista a Clara Puig y Borja Susilla (Tula, Jávea), Rebeca Barainca y Jorge Asenjo (Galerna, San Sebastián), Rafel Muria (Els Quatre Molins, Tarragona), Jorge Moreno (Voraz, Alicante), María Gómez (Magoga, Cartagena) y Joaquín Serrano (Efímero, Madrid).

Fernando Alcalá se convierte, así, en el único andaluz que aspira a conseguir el título. Para él, es un aliciente añadido: «Es un estímulo para seguir trabajando y saber que vas por buen camino, yo ya lo considero un premio, sobre todo por ser el único de Andalucía». A sus 27 años, el marbellí ha viajado por medio mundo y ha estudiado a fondo la esencia de muy diversas cocinas. Ese lado autodidacta le lleva a valorar aún más todo lo bueno que le está pasando. «Forjarme en mi propio restaurante hace que para mí el reconocimiento sea mucho más importante», asegura Alcalá, que ofrece una carta de diez platos que cambia casi a diario a partir de ingredientes locales. Le estimula como cocinero esa «línea de frescura». Aprovecha esa «apertura de miras» del público de Marbella, aunque reconoce que no es fácil. No obstante, él ya se ha hecho un camino propio. Y por eso lo buscan. La auténtica definición de la cocina de autor. Habrá que esperar ahora a enero para saber si hay algo más que celebrar. Ese esperado día 30, y tras votación individual y secreta, el ganador se sumará a la lista de los colegas que ya ostentan este galardón entre los que figuran, Carmelo Bosque, David Yárnoz, Iñigo Lavado, Ricard Camarena, Vicente Patiño, David Muñoz, Rodrigo de la Calle, Jaime Tejedor, Óscar Calleja, Jesús Segura, Iago Castrillón, Daniel Ochoa y Luis Moreno, Javier Estévez, Jesús Moral, Nanin Pérez y el cercano estrella Michelin Diego Gallegos (Sollo, Fuengirola). Quién sabe, quizás siga sus pasos. Apoyos no le faltan.