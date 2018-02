Por un puñado de brunch en Málaga Daniel Maldonado Esta tendencia gastronómica, cada vez más habitual en la hostelería malagueña, se rige por la norma no escrita «puede que tarde pero con estilo» CARMEN ALCARAZ Sábado, 24 febrero 2018, 20:25

Bien sea por cuestiones de moda, de tiempos o por probar cosas nuevas, lo cierto es que el brunch está cada vez más asentado en Málaga, que aspira al estilo cosmopolita de las grandes capitales europeas. Para quienes no sepan a qué nos referimos, realmente el brunch no es más que un desayuno tardío y muy contundente que suele tomarse en restaurantes los fines de semana. Etimológicamente este concepto viene de la unión de breakfast (desayuno) y lunch (almuerzo), pero hay que recordar que esta última comida suele ser mucho más frugal en los países sajones, por lo que no tiene una correspondencia directa en nuestra cultura gastronómica. Podríamos asemejarlo a la castiza merienda-cena en la que las medias noches con embutidos se sustituyen por una amplia gama de propuestas dulces y saladas acompañadas de zumos y cócteles. En definitiva, lo que hace un español en los desayunos bufet de los hoteles, pero con nombre chic.

Su origen se encuentra en la Inglaterra de finales del siglo XVII, cuando era común que los sirvientes de las clases altas tuvieran el domingo como día libre. De este modo, antes de irse a pasar el día con sus familias, preparaban un bufé para los señores, que incluía platos de desayuno y de almuerzo, pensando abarcar de este modo todas las comidas hasta su vuelta.

Entre la oferta dulce de los brunch suele encontrarse las tostadas francesas, crepes, tortitas y bollería. Por su parte, el protagonista de los platos salados suele ser el huevo, que se prepara al estilo 'Benedictino' -escalfados con jamón o bacon sobre muffin inglés tostado, y coronados con mucha salsa holandesa-, revueltos o en tortilla. Todo esto acompañado de zumos y bebidas alcohólicas como los cócteles o el champagne. No obstante, a pesar de su origen, cada vez más establecimientos incluyen entre las propuestas platos más saludables y adaptados a todo tipo de comensales.

El cosmopolitismo ha llegado, así que ya sabe, no lo llame desayuno gocho a la una de la tarde, llámelo brunch.

Aquí, una pequeña guía para disfrutarlos en Málaga:

Julia Bakery: Ingredientes naturales y amor

En Julia Bakery combinan a la perfección sabor y salud. Su repostería casera y sus platos elaborados con ingredientes naturales son una buena opción para darse un homenaje sin remordimientos. Además sirven elaboraciones tan originales como el falafel de boniato con ensalada de frutas, pancakes, o las hamburguesas de salmón, ternera o veganas servidas en sus panes artesanales con ingredientes como el curry y la cúrcuma, la cerveza Guinness o la tinta de calamar. Todo ello acompañado de smothies o cócteles variados.

Dónde: C/ Carretería, 44, Málaga. Teléfono: 951 77 85 42

Brunchit: Contundente pero sano

Haciendo honor a su nombre, uno de los establecimientos en los que puede disfrutarse de un brunch divertido y sano es Brunchit. El establecimiento ofrece platos creativos realizados con ingredientes naturales. Tostadas francesas, huevos fiorentina o wraffles acompañados de originales licuados son algunas de las propuestas que ofrece el establecimiento.

Dónde: C/ Carretería, 46, Málaga. Teléfono: 951 33 84 97

B-Lounge: Para disfrutar y fotografiar

Para los amantes de las tendencias y del ‘foodporn’, B-Longue de hotel Barceló Málaga ofrece el brunch ‘más trendy’ de la ciudad. Una amplia carta de smoothies detox, yogur con mueslie y bayas, migas catetas con foie tibio y mango, así como tartas caseras en un ambiente moderno y relajado. Además la cadena hotelera incorpora para sus huéspedes el concepto B-LikEat, un menú elaborado en base a ingredientes orgánicos, saludables y de calidad, junto con productos locales de temporada.

Dónde: C/ Héroe de Sostoa, 2, Málaga. Teléfono: 952 04 74 94

Dulce Dreams: Brunchero en el Centro

También ubicada en pleno centro de la capital, la cafetería del hostel Dulces Dreams ofrece a sus clientes un ‘bruncheo’, es decir, una selección de propuestas que se debaten entre un desayuno ‘completito’ y un brunch. No obstante, con esta última versión los comensales pueden disfrutar de propuestas típicas como los huevos benedictinos o tartas acompañadas de zumo o mimosa.

Dónde: Plaza de los Mártires, 6, Málaga. Teléfono: 951 35 78 69

Café con libros: Entorno y relax

Quienes busquen, además de la comida, un rincón donde perderse y encontrarse, Café con Libros ofrece su propia versión del brunch. Una selección de platos donde no faltan ni los huevos ni su acompañamiento con un toque gamberro.

Dónde: Plaza de la Merced, 19, Málaga. Teléfono: 952 21 51 89