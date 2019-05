José Carlos García y Bardal, entre los restaurantes recomendados por OAD en Europa José Carlos García y Benito Gómez La Cosmopolita y BiBo Marbella se mantienen en la lista de la categoría Gourmet Casual MARINA MARTÍNEZ Lunes, 20 mayo 2019, 23:22

A principios de año, la guía Opinionated About Dining (OAD) daba a conocer su lista Top 100+ Tradición y Producto Europa. Y traía premio para Málaga porque el restaurante fuengiroleño Los Marinos José se situaba en el puesto tercero. Este lunes, OAD presentaba durante una gala celebrada en el donostiarra hotel María Cristina su esperado Top 100+European Restaurants 2019, y sin embargo aquí, Málaga no salía tan bien parada. Esta vez en el listado de los doscientos mejores restaurantes europeos no aparece ninguno de la provincia. Eso sí, entre los 49 recomendados del anexo se sitúan los malagueños con estrella Michelin y , que comanda Benito Gómez en Ronda. Junto a ellos, el también andaluz , cuya esencia acaba de exportar a Marbella a través del recién inaugurado Maison Lú.

Se echa de menos este año, por tanto, el acento malagueño en este ranking, que encabeza el triestrellado restaurante sueco Frantzén, relegando al segundo puesto a Schloss Schauenstein (Suiza), mientras que el asador Etxebarri, con Víctor Arguinzoniz al frente, mantiene el tercer puesto que ya consiguió en 2018. Le sigue otro español, Quique Dacosta. Completan el top 10 Daniel Berlin (Suecia), Le Calandre (Italia), L'Arpège (Francia), La Marine (Francia), Noma 2.0 (Dinamarca), y Lido 84 (Italia). En el resto de los doscientos seleccionados, destaca la presencia de andaluces como Ángel León y su tres estrellas Michelin de , manteniéndose en el puesto 25, además de (107), (115), (162), (163) o (174).

La Cosmopolita y BiBo Marbella

Eso en lo que respecta a la lista Top 100+European Restaurants 2019. Porque hay más: la categoría Top 100+European Gourmet Casual, y aquí sí se pueden encontrar nombres que nos suenan en Málaga. Por un lado, , en el puesto 56 (baja desde el 23 con respecto a la edición anterior) y , que se sitúa en el puesto 196 (también desciende, en su caso, desde la posición 171). Estimar, Trattoria Trippa y Al Kostat componen el podio de esta selección que reconoce a los restaurantes que sirven menús degustación por menos de 75 euros o tienen platos principales cuyo precio oscila entre 20 y 30 euros.

Opinionated About Dining empezó como un blog, pero ha llegado a convertirse en una respetada guía internacional. Fue el neoyorquino Steve Plotnicki quien la puso en marcha hace una década como medio para contar sus experiencias gastronómicas. Pero quiso ir más allá, y de dar sus propias opiniones pasó a ofrecer los resultados de una serie de encuestas elaboradas por casi 6.000 votantes. Hoy, la base del sistema de votación es la experiencia de quien vota.