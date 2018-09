De la huerta malagueña a la mesa a golpe de clic

Conseguir frutas y hortalizas frescas, de temporada y cultivadas en la provincia de Málaga no tiene por que ser una odisea. Gracias a su alianza con el comercio electrónico, ya son varias las huertas que consiguen distribuir sus productos entre los malagueños. Desde el tomate de la codiciada variedad 'huevo de toro' hasta los aguacates de la Axarquía se pueden adquirir hoy a golpe de clic a través de tiendas on line. Aunque no todas tienen implementados los distintos sistemas de pagos posibles, como Paypal o el pago por tarjeta, sí ofrecen otras opciones que pueden resultar cómodas para muchos de sus clientes, como transferencia bancaria o pago contra reembolso. En algunos casos, se pueden evitar incluso los gastos de envío. Éstas son algunas de las opciones para consumir productos de la huerta malagueña.

1 Biomilanés

Hortalizas ecológicas de la empresa Biomilanés

Desde la vega de Campanillas hasta Pizarra se cultivan frutas y hortalizas que son distribuidas por una pequeña empresa familiar, que con entusiasmo se dedican a la agricultura ecológica o, lo que para ellos es sinónimo, la que aprendieron de sus mayores. Actualmente, además de dos tiendas físicas -una en el centro de Málaga y otra en Pizarra-, cuentan con una tienda on line en la que de una forma intuitiva y cómoda se pueden elegir sus productos y pagarlos contra reembolso. Por compras superiores a 20 euros se pueden evitar los gastos de envío. Los días de reparto son miércoles (en Málaga y Estación de Cártama) y jueves (en Alhaurín de la Torre, de Torremolinos a Estepona y de la Cala del Moral a Vélez-Málaga).

2 Guadalhorce Ecológico

La cooperativa Guadalhorce Ecológico también lleva varios años con la distribución de los productos de sus fértiles huertas a través de su tienda on line. Concretamten, a través de su web se puede elegir entre más de sesenta referencias entre verduras y hortalizas certificados como orgánicos, a lo que hay que unir un amplio repertorio de productos ecológicos, como harinas, huevos, frutos secos o conservas, entre otros. El pedido mínimo es de 30 euros y no conlleva gastos de envíos si son entregados por los propios medios de esta empresa, que suele repartir entre lunes y jueves en distintas zonas de la provincia de Málaga. En este caso se paga contra reembolso. Si se opta por recibirlos con una empresa de mensajería, habrá que hacerlo por transferencia bancaria y abonar los pertinentes gastos de envío (entre 5 y 9 euros).

3 Familia Hevilla

La Familia Hevilla es una de las pioneras en la producción ecológica en la provincia de Málaga

'Te alimenta y te da vidilla', ése es el eslogan promocional de esta empresa familiar de Coín, que hoy es toda una institución en la provincia de Málaga por su apuesta decidida por la producción ecológica. Aunque existe la opción de comprar sus productos en la propia huerta (avisando con antelación), también reparten gratuitamente sus productos martes y miércoles en la provincia de Málaga en distintos puntos de entrega, como herboristerías, restaurantes u otro tipo de establecimientos. También existe la opción de pedir entrega directa al domicilio con los pertinentes gastos de envío de la empresa de mensajería. Dentro de su web hay que ir a la sección 'tienda', donde se podrá hacer el pedido on line. Se puede pagar tanto por transferencia como por tarjeta.

4 La Huerta de Pancha

Caja de frutas para regalar de La Huerta de Pancha

En Algarrobo Costa tiene su sede esta empresa familiar, que aglutina la experiencia de tres generaciones y ha dado el salto a Internet para distribuir sus frutas y hortalizas. En su repertorio, hay desde distintas variedades de tomates hasta diferentes frutos subtropicales,como el mango, el litchi o el aguacate. En temporada, también se pueden comprar en su tienda on line patatas, cebollas, uvas moscatel e incluso chumbos. Esta empresa tiene el compromiso de recoger lo solicitado en el pedido durante el mismo día y enviarlo gratuitamente a cualquier punto de la provincia en 24 horas. Su web es muy atractiva visualmente y permite pagos por tarjeta y transferencia bancaria.

5 Finca La Juntilla

La Finca La Juntilla es otra empresa familiar que ha dado el salto al comercio electrónico

Con las aguas del río Grande, en el término municipal de Coín, se riegan las huertas de la Finca La Juntilla, una empresa familiar que también ha dado su salto al comercio electrónico. Aunque su principal línea de negocio es la distribución a restauración y la venta en los mercadillos de la red Guadalhorce Ecológico, también cuenta con una web práctica e intuitiva, que permite comprar los productos ecológicos de su fértil huerta. En su página web el usuario podrá elegir también entre tres sistemas de pago: PayPal, transferencia bancaria y contra reembolso. En este caso, también se evitan los gastos de enví gracias a los puntos de entrega gratuitos con los que trabaja esta modesta empresa familiar.

6 Exotic Fruit Box

Cesta idónea para regalar de Exotic Fruit Box

Esta empresa radicada en la comarca de la Axarquía está especializada desde 2015 en la venta de subtropicales a través de su página web, una tienda virtual donde se pueden en consumir especialmente aguacates (unos nueve meses al año) y mango (seis meses al año). Nono Torés tomó hace tres años el testigo de una empresa familiar dedicada a estas frutas exóticas con mucho marketing y conocimiento tecnológico. El resultado es una atractiva tienda on line en la que el usuario puede elegir no sólo entre los dos subtropicales antes mencionados sino también chirimoyas, granadas, litchis,papayas, frutas de la pasión o maracuyá, entre otras opciones. Esta web admite hasta cuatro fórmulas de pago distintas: tarjeta, transferencia bancaria, contra reembolso y Paypal. El sistema de envío de los pedidos se hace por empresa de mensajería con un servicio quepermite que los pedidos lleguen al día siguiente antes de las 13.30 horas. El coste del envío ya está incluido en el precio de los productos.

7 Grupo Extiercol

Productos de temporada del Grupo Extiercol

Aunque técnicamente no tiende una web en la que se pueden hacer pedidos, esta empresa de Cuevas del Becerro ha apostado por la mensajería de Whatsapp para gestionar los pedidos con sus clientes. Así, a través de esta fórmula, se reservan los distintos productos de temporada ecológicos que se cultivan en las fértiles huertas de este pueblo del Valle del Guadalteba, que se riegan con las aguas de manantiales de la zona. A través del teléfono 620 538 630 los interesados pueden pedir información sobre la disponibilidad de frutas y hortalizas, sus precios o la fórmula para enviarlos y pagarlos (contra reembolso).

8 Campo de Benamayor

Campo de Benamayor vende on line sus aguacates y mangos

En el pueblo de Cómpeta nació hace casi un lustro esta empresa, que vende aguacates y mangos de su propia cosecha a clientes finales. Además de esos dos subtropicales se pueden encontrar otros productos de la zona, como pasas moscatel de la Axarquía o vino de Málaga. A ellos hay que unir otros, como frutas deshidratadas, quinoa o incluso hojas de mango. Así se puede comprobar en su web. Los envíos se hacen a través de empresa de mensajería y los pagos se pueden hacer por PayPal, tarjeta o transferencia bancaria. T

9 Trops

Trops tiene también su tienda on line para vender productos de sus coopeartivistas.

Esta cooperativa malagueña, con sede en la Axarquía, hace también unos cuantos años que se lanzó a vender directamente sus productos subtropicales a través de Internet. Concretamente, en su web se pueden comprar en temporada aguacates, mangos o litchis con una buena relación calidad precio. Además, también se pueden comprar muchos productos elaborados de la provincia de Málaga. Se puede pagar tanto por transferencia bancaria como con tarjeta. Los envíos se realizan a través de empresas de mensajerías con servicio de 48 horas con el consiguiente coste añadido.

