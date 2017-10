Healthouse Estepona: Cocina creativa, saludable y de fusión :: sur En este establecimiento cada cliente puede seguir un menú personalizado si sigue algún tratamiento o bien directamente bajo en calorías ENRIQUE BELLVER Sábado, 7 octubre 2017, 16:01

Una comida en este restaurante es toda una sinfonía musical de colores, aromas y sabores elegantes e intensos, donde la fusión no está reñida con las calorías y, mucho menos, con la salud. Podrá parecer que las dietas y los regímenes alimenticios son aburridos y cansinos, pero seguro que después de haberse sentado en una de las mesas de Healthouse y haber probado el menú que ese día haya elaborado Nacho Mulero, nuestra percepción habrá experimentado un giro de 180º. Es factible comer una dieta creativa saludable y salir sorprendidos y más que satisfechos. La mano de Andoni-chef y propietario de Mugartiz en Guipúzcoa- está detrás, pues él es el asesor gastronómico de todo lo que se cuece en los fogones de Healthouse Las Dunas. Estamos en un lugar que es mucho más que el restaurante de un hotel de cinco estrellas gran lujo, es un lugar donde cada comensal puede disfrutar su propio menú personalizado según el programa que esté siguiendo, bien sea el antitabaco, el antiestrés, détox o antiedad. Los clientes que no están sujetos a ningún programa o no están alojados en el hotel pueden disfrutar de un menú cerrado bajo en calorías que a diario se diseña para que no se repita por lo menos en 21 días consecutivos.

Una imagen de la sala, ravioli de manzana relleno de pato y socarrat con carabineros y alioli de anchoas / SUR

En Healthouse nos vamos a encontrar productos y platos como la corvina, el corzo, el rabo de toro o el pato, perfectamente encuadrados en guisos y elaboraciones creativas que para nada están reñidas con las calorías. La responsable de restauración, Macarena Valiente me dijo la primera vez que visité esta casa que aquí se hacía que lo imposible pareciese posible, y así es, pues no se utiliza sal, azúcares, alcohol, aceite ni añadidos que aporten calorías a los productos.

Los datos Dirección: Urb Boladilla Baja. Crta Marbella-Estepona, km. 179,50. Teléfono: 951 082 090 Web: www.healhhouse-naturhouse.com

Personalmente probé una concha fina servida con polvo de bloody mary, un bocado refrescante e impregnado de un fuerte toque marino que matiza el helado en polvo. Después, un ravioli de manzana que estaba relleno de pato y bañado con un consomé muy intenso de rabo de toro, la propia presentación ya incitaba a degustarlo y a saborear toda la fuerza del pato. Si alguien suspira por los platos de arroz, Nacho hace un trampantojo de socarrat con carabineros. Los sabores a mar continuaron con un lomo de corvina glaseado con erizo de mar y para acabar con los platos fuertes, un lomo de corzo en su propio jugo acompañado de unos tagliatelle de calamar al curry. Para finalizar la cena, una pera bella Helena. Pero ojo, esa pera que parece repleta de calorías, tiene las mismas que una pera fresca, 70 kcal. Este es su proceso de elaboración: Descansa durante tres horas en cal y agua. La reacción que se produce entre la pectina de la propia fruta y la cal, hace que la piel de la misma se transforme en su propio papillote. De esta manera hace que al sacarla de la mezcla para hornearla, se cocine el interior de manera jugosa y sin perder propiedades. Tras el horneado se le saca el corazón dejándola hueca. La fruta se mezcla con cacao desgrasado y se hace un helado de pera y cacao que vuelve a su interior para componer el propio postre. 70 kcal, este es el resultado de técnica e imaginación. Todos los platos pueden maridarse con diferentes cócteles sin alcohol. En Healthouse todo es creatividad saludable.