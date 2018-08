Menú Midi by El Lago, una exquisita sencillez SUR La cocina más divertida e informal de un restaurante gastronómico ENRIQUE BELLVER Sábado, 25 agosto 2018, 13:27

Paco García, director de El Lago, un profesional de larga trayectoria tiene, entre otros méritos, haber conseguido que su establecimiento sea el único, y recalco bien, el único restaurante de un campo de golf que tiene una Estrella Michelin en su haber desde hace bastantes años. Y añado, algo tendrá el agua cuando la bendicen, pues en este lugar si hay algo que está en constante cambio y muy vivo es su cocina. Juan José Carmona, jefe de cocina, y el propio Paco, no dejan de darle una personalidad muy cimentada a todo lo que sale de sus fogones. El Lago no es solo un restaurante gastronómico donde impera la seriedad, como viene siendo habitual en estos restaurantes; es todo lo contrario, un local luminoso, con unas agradables y relajantes vistas, donde el cliente tiene varias opciones y una de ellas el Menú Midi by El Lago o, como me gusta llamarle, el menú más divertido e informal de un restaurante gastronómico.

Venir a disfrutar de una comida entre las 12.30 y las 16.30 tiene un doble aliciente. Por una parte su precio (25 euros) y por otra, que acertadamente este menú incorpora readaptaciones para el mediodía de platos que ya son leyenda en la casa. Pero además tiene otro mérito añadido que realza la filosofía culinaria del establecimiento, pues partiendo de platos populares y sencillos llegan a convertirlos en elaboraciones de alta cocina. Un ejemplo del que pudimos disfrutar el día de la visita a El Lago fue un humilde pollo al ajillo que cuando sale de las manos de Juanjo llega a la mesa convertido en eso, en un gran plato gastronómico por su presentación, conjunto de sabores y el punto de textura del ave. Una demostración más que palpable y gustativa de cómo un plato tradicional puede llegar muy alto.

Dirección Urb. Elviria HIlls . Teléfono 952 832371. restauranteellago.com Cocina tradicional y creativa Ceviche de pescado 17 €, Pollo al ajillo: 16 €, Codorniz con crema: 16 €, Cocina 9 Sala: 8 Carta Vinos: 8 Calificación: 9/10

Midi no solo ha traído un aire más informal a la oferta de mediodía, también conserva algunos snacks emblemáticos de los que disfrutaban los clientes de golf, como son el sandwich club, la hamburguesa y la ensalada César. Y entre las propuestas que se han recuperado de la carta de noche y readaptado en el menú Midi son el tomate semiseco con crema de queso de Coín y membrillo; el clásico pulpo a la brasa con mahonesa de jengibre y, a petición de numerosos clientes, la codorniz con crema de pimientos fritos y morcilla. Pero puestos a elegir, me quedo y recomiendo fervientemente el salmonete con apionabo. Un plato de la carta de noche que es a tenor de los comentarios que suscita, el mejor salmonete que se puede tomar en Andalucía, aunque mi recomendación también se amplia a otro plato mítico, sardina asada con picadillo de tomate huevo de toro y agua de tomate verde. ¡Ojo! Este plato no es recomendable para los que no quieren tomar pan, pues cuando empiezas a hacer «barquitos» sobre el agüilla del tomate ya no puedes parar.

La cocina de kilómetro cero o de cercanía es omnipresente en toda la carta midi y, por supuesto, en la de la noche. La apuesta de Paco Garcia y Juanjo Carmona por conseguir la exquisitez a través de la sencillez está más que conseguida. El Lago con esta apuesta por la cocina del mediodía ha conseguido ser un foco de atracción gastronómica en un lugar y a unas horas donde el golf acapara la atención. La alta cocina sigue reinventándose.