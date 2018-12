Escapadas dulces antes de Navidad Ruta gastronómica Museos de chocolate y otros destinos prenavideños en Andalucía ESPERANZA PELÁEZ Sábado, 1 diciembre 2018, 13:08

El puente de diciembre es el momento perfecto para empezar a aprovisionarse de dulces navideños, y si ese quehacer se puede combinar con una excursión en familia, mucho mejor. La campiña andaluza es el epicentro del mantecado, y en Estepa hay una empresa familiar que ha convertido su tienda y obrador en una versión cercana de la ensoñación de 'Charlie y la fábrica de chocolate'. Se trata de La Despensa de Palacio y su ya famoso 'Chocomundo', uno de los museos del chocolate más grandes de Europa. Ubicado en un edificio de trazas modernistas de finales del siglo XIX con una impresionante fachada de 40 metros de largo y 12 metros de alto, presidido por una diosa del cacao, reúne 1.300 metros cuadrados de exposición en varias estancias que ofrecen un delicioso recorrido por el mundo del chocolate, desde los orígenes del cacao hasta la actualidad. Maquinaria y utensilios para trabajarlo, envoltorios y carteles publicitarios y otros muchos objetos completan la colección. Por supuesto, no se debe dar por concluida la visita sin sucumbir a algunas de las tentaciones que ofrece la tienda de La Despensa de Palacio, que incluye no solo exquisitos dulces navideños, sino gollerías de chocolate de todo tipo, bombones, frutos secos o cítricos confitados y recubiertos, galletas, etc. Sin salir de la campiña andaluza, en Rute (Córdoba) hay también un museo del chocolate, en este caso dedicado a los niños. A principios de diciembre se instala un ya tradicional belén de chocolate, que incluye a modo de escenario reproducciones de distintos monumentos del mundo. Aparte del belén, se pueden ver en chocolate figuras populares para los niños como Bob Esponja o Peppa Pig, pero también otras como el Papa.

Museos del chocolate

Museo del Chocolate Chocomundo. C/ Alfajor, 12 (Estepa), tel. 955 91 45 25, página web http://ladespensadepalacio.com/chocomundo/. Se trata de una colección familiar de maquinaria antigua, objetos relacionados con el cacao, envases y envoltorios, publicidad y piezas singulares de chocolate, que ofrece un curioso y sorprendente viaje a través de la historia del cacao y del chocolate. Más orientado a los niños, el Museo del Chocolate y Belén de Chocolate de Rute (Ctra. de Lucena a Rute, Km 19, Rute, www.gallerosartesanos.com) exhibe recreaciones en chocolate de personajes infantiles, monumentos y un impresionante belén que cada año se mejora y se completa.

Templos de tradición

Medina Sidonia, histórico pueblo blanco en pleno corazón de la provincia de Cádiz, presume de tradición en materia de dulces navideños como los alfajores. Las empresas locales Sobrina de las Trejas (Pza. de España, 3, tel. 956410310, www.lastrejas.com) y Sabores de Medina (Ctra. Medina-Paterna, Km 1,5, tel. 956410337, www.saboresdemedina.com) en estas fechas no solo tienen los obradores funcionando a toda máquina, sino que organizan visitas guiadas a sus instalaciones para mostrar el proceso de elaboración de sus especialidades y dar la posibilidad de catarlas. En otras épocas del año ofrecen hasta talleres.

Que no falte el anís

No hay bebida más afín a los dulces navideños que el anís, y Rute es una de sus capitales. El Museo del Aguardiente Anisado de Rute y España (C/ Málaga, 28, Rute, tel. 609713978, http://historiadelanis.com/) ofrece un recorrido por la historia y acerca la elaboración de este aguardiente.