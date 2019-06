El Encuentro de los Mares busca consolidar Andalucía como epicentro mundial en defensa de la sostenibilidad marina

No es casualidad que haya sido la elegida. Andalucía es la puerta de dos mares con historia. De ahí que el Encuentro de los Mares haya puesto su mirada en ella como sede de su primera edición. Una ambiciosa convocatoria que se celebrará del 16 al 19 de junio entre Málaga y Cádiz y que aspira a consolidar la región como bandera en defensa del mar, de la sostenibilidad y la explotación responsable de los recursos marinos. Así lo advertía este martes durante la presentación Benjamín Lana, presidente de la división de Gastronomía de Vocento, que organiza el evento con el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga y la Junta de Andalucía.

«Ojalá en un futuro todos quieran venir a Andalucía para que demos voz a sus problemas en torno al mar», añadía Lana durante la presentación, celebrada en la Fábrica de Cerveza Victoria, y a la que ha asistido una amplia representación del sector e institucional. Entre ellos, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, Fernando Fernández-Tapias. Ambos han destacado la importancia de la iniciativa para el impulso del sector y las posibilidades que abre a la región. «Es una oportunidad única para que Andalucía se posicione en la explotación responsable de los recursos marinos», consideraba Fernández-Tapias, remarcando que el sector extractivo andaluz es el segundo más importante de España y recordando la apuesta de la Junta por la mejora del sector y su eficiencia productiva. Convencido de la necesidad de «mirar más al mar», Salado, por su parte, se mostraba confiado en que el encuentro «se va a convertir en gran referente». A su juicio, «el mar es nuestra mejor industria», de ahí que considere que haya que prestarle más atención y aprovechar su potencial. No en vano, una de sus grandes apuestas es la creación de una Senda Azul para poner en valor la riqueza marítima de Málaga.

Representantes institucionales y organizadores durante el acto. / Ñito Salas

Pero no se queda en el nivel local el Encuentro de los Mares. Va más allá. «Nace con alma y compromiso», pero al mismo tiempo, con una «visión global». «El mar está en una situación bastante comprometida, y no es problema sólo de un mar, sino que es un problema global», incidía Benjamín Lana, convencido de que el evento servirá para «estrechar relaciones entre los diferentes sectores implicados y dar un empujón en defensa de los mares». Y se hará de forma multidisciplinar y con ambición internacional. Por primera vez, se va a reunir a científicos, armadores, pescadores, pescaderos, empresarios de la industria conservera y cocineros en un mismo auditorio en defensa del futuro de los mares. No sólo del Mediterráneo y el Atlántico, también del Cantábrico, el Tirreno, el Adriático o el Mar Rojo, como enumeraba el presidente de la división de Gastronomía de Vocento, organizadora también de otros grandes foros gastronómicos como San Sebastian Gastronomika o Madrid Fusión.

En esta ocasión, se pondrá sobre la mesa la explotación responsable de los recursos marinos, las inquietudes y experiencias de quienes tienen profesionalmente en el mar su centro de trabajo y las propuestas de algunos de los mejores cocineros vinculados al mundo del mar. Aquí, como explicaba Benjamín Lana, prestando su imagen a la voz de todos. Y ahí estarán grandes cocineros españoles como Ángel León, Paco Pérez, Javier Olleros, Esther Manzano, Diego Gallegos o los italianos Moreno Cedroni y Pino Cuttaia (ambos con dos estrellas Michelin). Junto a ellos, expertos y profesionales en diferentes áreas marinas, como Carlos Duarte, director del Centro de Investigación del Mar Rojo o Rita Míguez, presidenta de la Asociación Nacional Mujeres de la Pesca, organización que agrupa a 15.000 mujeres vinculadas por su actividad laboral al mar. El presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones de Pesca, Javier Garat; o Rogelio Pozo, director general de Azti (centro tecnológico de referencia mundial experto en investigación marina y alimentaria), engrosan también el programa de esta iniciativa pionera que comenzará el domingo en Muelle Uno con una jornada de cocina popular en la que los espetos del Mediterráneo y las parrillas del Cantábrico se darán la mano. La agenda continuará el lunes, también en Málaga, con una jornada de ponencias y mesas redondas en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación. El martes 18, el grupo de trabajo se trasladará hasta Barbate para conocer de cerca la acuicultura marina en tierra en un estero de la empresa Lubimar, mientras que el miércoles 19 se cerrarán las ponencias en las bodegas González Byass de Jerez de la Frontera.

Biología y vida marina, cocina y producto, experiencias en el mar, e industria, empresa y empleo conforman los bloques temáticos en torno a los que girará el Encuentro de los Mares, donde se abordarán, entre otros temas, la pesca artesanal como alternativa sostenible, el estado del litoral español, la reestructuración y renovación de las flotas, la situación de los stocks pesqueros, los avances en materia de igualdad en el sector de la pesca, los pescados de cultivo y descarte y sus usos racionales, los retos de la industria conservera o el cultivo de pescado en agua dulce. Los interesados en asistir a las ponencias pueden inscribirse de forma gratuita en www.encuentrodelosmares.com

01:58 Vídeo. Cocineros, científicos y pescadores se unen para defender el futuro de los mares en Málaga y Cádiz del 16 al 19 de junio.

No acaba ahí la propuesta. El reto es la continuidad. De hecho, Benjamín Lana ya ha avanzado que algunas ideas ya se barajan para la próxima edición. Porque el objetivo es consolidar la cita de forma anual como abanderada de la lucha en favor de la salud de los recursos marinos. Y en ese ambicioso camino, el Encuentro de los Mares también pretende tener un reconocimiento para personas, colectivos u organizaciones que contribuyan a la defensa de los mares. En esta primera edición, será para Global Fishing Watch, una plataforma fundada por Google y que cuenta con el apoyo de diferentes fundaciones, entre ellas la Leonardo DiCaprio. Basado en un sistema de monitoreo, geolocaliza 70.000 barcos en todo el mundo, con más de 20 millones de datos en torno a ellos. Según el presidente de la división de Gastronomía de Vocento, «plataforma tecnológica que va a cambiar el mundo de la pesca, dejando al descubierto su huella a nivel mundial y siguiendo en tiempo real el 75% de los pesqueros industriales». A ella se entregará el Premio Sardtún, mascota del evento que simboliza la cultura de Málaga y Cádiz abrazadas en torno a la sardina y el atún. Con su 'presentación en sociedad' terminaba Benjamín Lana de desmenuzar este primer Encuentro de los Mares, cuya bandera ondea especialmente un cocinero que ha hecho del mar su vida: Ángel León. El tres estrellas Michelin gaditano (Aponiente) no sólo desvelará durante el congreso otra gran novedad en su cocina, sino que le pone imagen con un impactante vídeo que cerraba la presentación y con el que se busca remover conciencias. Al fin y al cabo, es la esencia del encuentro.