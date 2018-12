Diego Gallegos: «Dani García tendrá otro proyecto entre manos que le llenará más» Diego Gallegos. «No me cabe duda de que va a tener suerte», afirma el cocinero del Sollo AMANDA SALAZAR Málaga Martes, 18 diciembre 2018, 15:12

«Estoy seguro de que todo lo que haga Dani va a salir bien porque es una persona muy trabajadora y un gran cocinero. No me cabe duda de que va a tener suerte. No sé qué le ha llevado a tomar esta decisión, pero seguro que es muy meditada y tendrá otro proyecto entre manos que le llenará más en lo personal y lo profesional», ha afirmado el cocinero Diego Gallegos, del restaurante Sollo, al conocer el anuncio de Dani García de cerrar su restaurante en 2019.