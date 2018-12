Dani García: «No estoy devolviendo las estrellas. Me las quiero quedar para siempre» Dani García, en una imagen reciente. / SUR El chef malagueño explica en una entrevista concedida a La Vanguardia que convertirá su nuevo tres estrellas Michelin en un 'steak house' el próximo otoño SUR Málaga Martes, 18 diciembre 2018, 13:29

Bombazo informativo en el mundo de la alta cocina. El popular chef malagueño Dani García acaba de anunciar este lunes -pocas semanas después de haber obtenido la tercera estrella para su restaurante Dani García (Marbella)- que cerrará su restaurante a finales de 2019. En una entrevista publicada en exclusiva por La Vanguardia, el cocinero explica su decisión de dar un giro a su carrera: El chef convertirá su nuevo tres estrellas Michelin en un 'steak house' el próximo otoño. «No estoy devolviendo las estrellas. Me las quedo y me las quiero quedar para siempre», advierte en la entrevista. «Traicionaría a Michelin si las devolviera, si dijera que no quiero jugar a ese juego, si dijera no quiero esas tres estrellas, si renuncio a ellas. La palabra sería renunciar y yo le aseguro que no voy a renunciar», asegura. (Lea la entrevista completa aquí).

Con este anuncio, el reputado cocinero se aleja de la alta gastronomía con la intención clara de seguir ampliando su modelo de negocio, en esta ocasión, apostando por una cocina de calidad para todos los públicos y para todos los presupuestos. «Se trata de una decisión que he meditado durante muchos años y he tomado por una cantidad de circunstancias que he vivido en estos últimos 20 año», asegura.

García, que además estrenará un programa diario en TVE en el que enseñará a preparar platos fáciles, asegura que ha madurado la idea anunciada durante los últimos tres años. «Yo no me veo replicando -dice García- restaurantes de estrellas Michelin; no imagino darlo todo para tener otro restaurante con la máxima puntuación, por lo menos en los próximos ocho años. Prefiero focalizar mi vida en otra cosa, porque el sabor de las tres estrellas se va a quedar ahí toda mi vida y es sin duda lo más bonito que me ha pasado en mi carrera profesional». ¿Pien

De estrella Michelín a un 'steak house'

De esta forma, el restaurante que hace poco lograba la tercera y codiciada estrella Michelín se dedicará a servir hamburguesas al estilo 'steak house'. ¿Sus planes futuros? Pasan ahora por «reunir a toda esa gente que ha estado a mi lado -a su equipo que le ha llevado a ser un tres estrellas Michelin- y llevar la cocina andaluza al mundo entero, que de alguna manera ha sido mi pretensión desde hace años cuando puse en marcha una serie de locales con este objetivo». Pese a todo, insiste en que la despedida no ha de ser definitiva: «No estoy renunciando en absoluto. Vamos a hacer esto porque ahora mismo necesito focalizarme en otras historias».