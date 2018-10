Dani García, entre los mejores cocineros del mundo Dani García. El marbellí se sitúa en el puesto 53 de la lista de 300 de The Best Chef Awards, que encabeza Joan Roca MARINA MARTÍNEZ Miércoles, 3 octubre 2018, 09:16

Otro ránking internacional de grandes cocineros. Y otro en el que hay sabor malagueño. El que pone el dos estrellas Michelin Dani García en el puesto 53 de los 300 que componen la selección de The Best Chef Awards 2018. El marbellí vuelve a situarse entre las mejores figuras de la alta cocina mundial, confirmando su buen momento. Ya el pasado mes de abril subía escalones en la guía Opinionated About Dining (OAD) dentro del Top 100+European Restaurants 2018, pasando del número 193 al 149. Ahora, sigue escalando y, en The Best Chef Awards 2018, se posiciona por delante de nombres de la talla de Josean Alija (73), Elena Arzak (78), Carme Ruscalleda (135), Paco Roncero (220), o los también andaluces Ángel Léon o Paco Morales, en el puesto 85 y 166, respectivamente.

Un año más, Joan Roca (Celler de Can Roca) encabeza esta lista, en la que comparte podio con René Redzepi (Noma), con la plata, y el madrileño David Muñoz (DiverXO), que repite en tercera posición. También se mantienen entre los 50 primeros Albert Adrià (14), Quique Dacosta (24), Martín Berasategui (28) y Eneko Atxa (33), mientras que Andoni Luis Aduriz entra en el puesto 30.

The Best Chef Awards, que este año se han dado a conocer en una gala celebrada en Milán, es un proyecto de TBC MediaCorp, organización que pretende dar reconocimiento a los mejores chefs del mundo. Sus criterios de selección se basan en parámetros como técnicas innovadoras o presentaciones artísticas, y configura su listado de distinciones en función de la votación de periodistas, fotógrafos culinarios, blogueros y los propios profesionales del gremio.