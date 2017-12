Cómo crear tu propio té de Navidad

Los tés de Navidad destacan por sus sabor intenso y su capacidad digestiva, debido sobre todo a que incluyen en su composición diversas especias. Son especialidades creadas para estas fechas, atestadas de comidas copiosas, en las que no viene mal un buen digestivo, en forma de una reconfortante bebida caliente. Podemos preparar fácilmente nuestra propia receta de té de Navidad. Para ello necesitaremos una fuente honda o bol grande, cucharas medidoras, una lata de té y los siguientes ingredientes: Hojas de té negro de buena calidad. También podemos utilizar té verde, rojo e incluso rooibos si queremos una mezcla que puedan disfrutar también los más pequeños. Especias (sobre todo canela, clavo, y jengibre, pero también vainilla, cardamomo, cilantro, etc.). Almendras fileteadas o granillo de almendra. Cáscaras de cítricos troceadas. Esencias de almendra y naranja. También podemos incorporar leves toques de otras esencias aptas para alimentación, como por ejemplo de rosas, coco, vainilla, etc., y dar rienda suelta a nuestra creatividad añadiendo otros ingredientes, como semillas de cacao tostadas y troceadas, perlas de anís, copos de coco, frutas confitadas, daditos de mazapán, pétalos de rosas u otras flores, etc. Para la elaboración, recomiendo incorporar primero el té y luego las demás hierbas, las esencias (solo unas gotas), las frutas, las especias y las flores, en este orden. Todos los ingredientes deben estar previamente desecados y se deben agregar con mesura, mezclándolos delicadamente uno a uno para evitar que se trituren y pierdan vistosidad, e ir probando la mezcla cada vez para testar el resultado. Cuando hayamos obtenido la combinación deseada, pasaremos a guardarla durante al menos una semana en nuestra lata de té. Después de este tiempo será cuando tendremos los mejores resultados, debido a que las hojas de té habrán captado plenamente los aromas de los demás ingredientes y se habrá armonizado la mezcla. ¡Felices fiestas!