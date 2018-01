A Babor, cocina de producto

A Babor. Un nombre muy marinero, como no puede ser de otra manera al tratarse de un establecimiento donde el pescado y el marisco son la base y la esencia de su cocina. Precisamente el día que visité esta casa también estuve sentado a babor, o sea, en la parte izquierda de la sala mirando hacia la proa, que en este caso es la puerta de entrada. Me gusta este espacio marinero por su decoración, parecida a una cubierta de una embarcación, ya que la terraza ubicada en la calle es la que ofrece amplitud y luminosidad al interior del restaurante. La sala es una amalgama de detalles decorativos y un pequeño espacio donde están expuestos los vinos que pueden tomarse, así como una barra situada al fondo del local. Todo nos indica que estamos en una marisquería al uso, incluso el ambiente que se respira al mediodía, un público heterogéneo, desde grupos de jóvenes informales hasta comensales recién llegados de una reunión de trabajo, sin olvidarnos de esas mesas familiares que eligen el marisco como la mejor opción gastronómica para conmemorar alguna celebración.

Ensaladilla rusa emulsionada Una manera más de presentar y preparar la clásica ensaladilla. Una copa de vino recogía en su interior todos los ingredientes que se van a emulsionar con la mayonesa. Temperatura idónea para resaltar el sabor de cada producto.

Ante un público tan variado, la carta no puede ser elitista o excluyente por los precios que estos productos alcanzan en el mercado. Aquí, en A Babor, el cliente es quien tiene esa última palabra, pues la oferta de platos es interesante, al igual que los precios de los mismos, incluido el de los vinos. Lo que no me acaba de convencer, aquí y en muchos establecimientos similares, es que muchos platos donde debe ir indicado el precio aparezcan las letras S/M (según mercado). Creo que hay muchos comensales a los que no les gusta tener que preguntar lo que puede costarles o no un determinado producto. Por el contrario, la carta de A Babor sí que refleja a la perfección lo que puede costar una ración o media ración, así como el precio por unidad de alguno de los productos.

Calamar entero frito Muy sabroso y perfecto de punto de fritura, pues estaba muy jugoso y tierno a la vez que crujiente. Se presenta en la mesa entero y cortado a rodajas para facilitar que pueda ser un plato a compartir.

Tarek se encarga de dirigir sala y cocina y hacer que los clientes se encuentren cómodos, en especial esos días en los que resulta complicado encontrar un hueco en esta marisquería, ya que se encuentra en una de las zonas gastronómicas malagueñas que más están creciendo y poniéndose de moda.

A Babor. Dirección: P.º Cerrado de Calderón, local 3 . Teléfono: 951 133 389 Cierra: Domingos noche y lunes Precios: Ensaladilla rusa: 5,50 €; Gambas fritas: 8,90 €; Arroz negro (2 pax): 24 € Valoración Cocina: 7 Sala: 7 Carta Vinos: 6,5 Calificación: 7/10

Aunque pueda parecer que estamos en un ecléctico restaurante marinero, la realidad es diferente y podemos llevarnos más de una sorpresa coquinaria. Un buen ejemplo es esa ensaladilla rusa emulsionada en la mesa y ante el comensal. Me parece una buena idea servir en una copa todos los ingredientes, pero sin dar el último paso, es decir, mezclarlos con la mayonesa, algo que se hace al gusto de cada uno. El resultado es llamativo y sorprendente. Lo mismo que el arroz a la marinera, muy malagueño en su concepto y terminación, incluido el punto del arroz. Pero lo que más me entusiasmó fue el caldillo marinero que llegó a la mesa después de unas gambas cocidas y que venía muy bien para marcar y determinar el paso de sabores. El resto de la carta discurre en torno al pescado a la plancha o frito, marisco igualmente preparado y una parte dedicada a los pescados grandes al horno o a la sal, sin olvidarnos de los arroces, tanto caldosos como secos, o un gazpachuelo que preparan previo encargo.

La carta de vinos, bien estructurada, aunque faltan referencias más actuales.