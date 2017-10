Cocina de corazón frente a técnica con afán de crecer Su traslado al Centro de Málaga desde Las Chapas hace escasos meses ha sido un gran aliado MARINA MARTÍNEZ Sábado, 7 octubre 2017, 16:01

Lo de Alejandro Fernández y Carmen Pozo es pura pasión. No hay más vuelta de hoja. Sirven cocina autodidacta en Gastrobar Terral. Llevan haciéndolo dos años. Justo están estos días de aniversario. Esta pareja cordobesa siente que ha evolucionado mucho desde que llegara a Málaga. Venían de Londres con ganas de montar su propio negocio. Querían estar más cerca de la familia. Pero al final se decantaron por Málaga, convencidos de que habría más potencial que en su tierra natal. Su vocación turística fue una de sus principales motivaciones. Hoy se reafirman en ello. Buena parte de sus clientes son extranjeros. Su traslado al Centro desde Las Chapas hace escasos meses ha sido un gran aliado. Pero notan que siguen teniendo una asignatura pendiente: el público local. «Queremos irnos ganando poco a poco a muchos más malagueños con una cocina casera y con cariño, no sabemos hacerlo de otra forma porque no somos profesionales», reconoce Fernández, convencido de que su clave está precisamente ahí, en el mimo con el que aderezan los platos más que en la técnica.

Aunque su intención es crecer. Física y gastronómicamente hablando. Conscientes de que lo suyo es un aprendizaje diario, no sólo confían en el corazón que le ponen, también en el producto. Lo cuidan especialmente. Como el servicio. Entienden que son dos pilares fundamentales para esa cocina tradicional con toques creativos que ante todo busca el equilibrio de sabores y la naturalidad. «Apostamos por lo simple pero con el objetivo de que esté siempre perfecto», advierte Fernández, reconociendo ser «muy exigente». También en la bodega. Los protagonistas son los vinos de Málaga, aunque también tienen su espacio los de Jerez y Córdoba. Con ellos riegan una carta que cocina Carmen Pozo y en la que destacan platos tan dispares como el ferrero de morcilla de Ronda, el foie de pato con peta zetas o la presa ibérica de bellota con crema de castañas.