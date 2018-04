Charlotte Málaga. Una apuesta por la cercanía y la cocina sin artificios

Seguro que les suena el nombre. Hace ya algunos años que Charlotte Gastrobar echó a andar en Teatinos. Alejado de la arteria principal (avenida Plutarco), pero en una zona en expansión, en la calle Kandinsky, este coqueto restaurante de aire desenfadado dio un nuevo giro hace año y medio. Entonces, colgaba de su ventanal el cartel de 'Se traspasa'. Nacho García lo vio y fue amor a primera vista. Desde el minuto uno tuvo la intuición de que allí podría cumplir su sueño. Dicho y hecho. Quería tener su propio restaurante y allí estaba, en bandeja. Tras una década dedicado a la hostelería, tomaba las riendas del establecimiento para darle su toque personal. Y así ha reflotado el negocio. Con mimo, dedicación y cercanía al cliente. Desde el desayuno hasta la cena.

Siete personas forman su equipo aliado para consolidarse como una opción más dentro de la ruta gastronómica en Teatinos. García considera que su apuesta por la calidad y el buen producto son claves para esa aceptación del público. «Eso se nota en la mesa. Desde el principio aposté por las tapas y las medias raciones, y sobre todo por lo artesano, no utilizamos nada precocinado», advierte este joven de treinta años que, a pesar de su edad, ya cuenta con una larga trayectoria en el sector hostelero malagueño. Ahora es él quien pilota su propio local. Siempre inquieto, no deja de idear. Cada seis meses hay cambio de carta. Son muchos los clientes fijos y no quiere aburrir.

CHARLOTTE MÁLAGA Dirección Calle Kandinsky, 8. Teléfono: 952 022 447. Cierra: Ningún día. PRECIOS Tartar de aguacate con ventresca 8,90 euros Timbal de salchichón: 9,90 euros Fideos tostados: 8,90 euros

Con una oferta creativa, pero sin perder el norte de la tradición, Charlotte es una buena elección para ir de tapeo y compartir. Hay para escoger pero entre sus platos estrella son ineludibles el tartar de aguacate y tomate con salsa pesto y ventresca de atún, el timbal de salchichón de Málaga o los fideos tostados con langostinos y alioli con albahaca. Sin olvidar las miniburguers -de angus, salmón o atún (3,90&euro) o la presa ibérica con huevos de codorniz (10,90&euro). Eso sí, conviene dejar hueco para probar alguna de sus tartas artesanas.