La cerveza quiere dar la lata

Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios presentaba un listado con las 10 mejores cervezas del mercado, pero en la letra pequeña, la muestra había sido de cervezas lager en lata, de las del super, vamos. «Nevera de playa y cerveza de lata de la más barata» bien podía ser la canción del ya pasado verano, pero es un cliché que no deja en muy buen lugar a un envase con grandes ventajas y muy mejorado de un tiempo a esta parte. Bodegas Calderón, distribuidor con más de 30 años de experiencia en Málaga, nos traslada la campaña 'Dando la lata', para mejorar la percepción que tenemos de dicho envase. La lata resulta especialmente recomendable en las variedades con un marcado carácter de lúpulo, ya que bloquea la luz, evitando así degradar (oxidar) las condiciones organolépticas. Es más ecológica que el cristal ya que su producción y transporte consumen menos energía, además de ser más fácilmente reciclable. Y sí, también se enfría más rápido. Aunque este envase en el mundo artesano es algo anómalo, ya que necesita de una fuerte inversión, amén de adaptar equipos que previamente estaban preparados para el embotellado. Pionero en 2002 fue 'Oskar Blues' (Colorado, EE UU) y en España, 'Arriaca' (Guadalajara). No os voy a recomendar una variedad o marca en especial. Como es habitual en esta sección, os remito a los excelentes locales cerveceros malagueños (HopScotch, La Botica, Arte&Sana, Madriguera, Central Beers, Rincón del Cervecero, etc) para que os aconsejen lo más novedoso. Un pequeño hándicap para este envase es que no vale para todo tipo de cervezas, por ejemplo, las belgas de guarda, siempre en botella. Y no como recomendación, sino como norma, siempre enjuagar o lavar la superficie, no sólo para eliminar olores a cartón o polvo, también por higiene. Bueno, a seguir dando la lata y que levante la mano quien no haya cortado una lata de Guinness para sacarle la bolita (widget).