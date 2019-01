Casa Eladio, cocina tradicional readaptada

Casa Eladio no es un restaurante más de los que podemos encontrarnos por el casco antiguo de Marbella pensado y puesto en marcha de cara a satisfacer a una clientela basada en el turismo, todo lo contrario. Podemos asegurar que es uno de los establecimientos de restauración más antiguos de la ciudad, ya que abrió sus puertas en el enclave actual en el año 1965 por Eladio Cabello. Lo que empezó siendo un pequeño bar situado en los bajos de la casa familiar se convirtió poco a poco en una casa de comidas de cocina, como no podía ser de otra manera, tradicional o popular. Durante 38 años, el hijo del fundador, José Eladio, al que todavía podemos ver en la sala, dirigió el negocio heredado de su padre hasta hace poco más de dos años, pues en 2017 tomó las riendas su hijo, Carlos Cabello, actual responsable de cocina. Con la incorporación del nieto del fundador todo ha cambiado. Lo que fue un restaurante popular se ha convertido en un espacio gastronómico muy interesante y, sin duda, una de las mejores opciones para disfrutar de una comida en pleno centro de la población. No solamente la carta de cocina ha experimentado un cambio bastante radical, también la oferta de bodega y la decoración y mobiliario del establecimiento.

En más de una ocasión hay que hacer examen de conciencia y reconocer que debería haber visitado mucho antes esta casa. Carlos estudió cocina en La Cónsula y tras pasar por restaurantes como El Lago de Marbella, Las Rejas en Las Pedroñeras (Cuenca), restaurante emblemático de Castilla-La Mancha donde Manolo de la Osa ha demostrado que es posible revolucionar una cocina tan arraigada en la tradición como la manchega o pasar por las parrillas y fogones de uno de los restaurantes más conocidos de San Sebastián, Kokotxa de Dani López, decidió regresar a sus orígenes y hacerse cargo del negocio familiar de Casa Eladio.

Casa Eladio Dirección, web y teléfono: Virgen de los Dolores, 6; restaurantecasaeladio.com; 952 770 083 Cierra: Jueves Precios: Huevo trufado: 10 €; Salmonete: 20,50 €; Pierna cordero: 23 €

Tras efectuar un cambio en su decoración, convirtiendo la casa de comidas en un espacio íntimo, acogedor y muy cálido en cuanto a su iluminación y mobiliario, emprendió la tarea de plasmar todo lo que había ido aprendiendo en la nueva oferta culinaria de Casa Eladio. Una aventura atrevida y arriesgada que ha deparado en una situación muy satisfactoria. Partiendo de platos de toda la vida, la readaptación de cada uno de ellos ha sido meditada y muy sensata. Carlos, a pesar de su juventud, tiene los pies en la tierra y hace una cocina donde el sabor de los productos que integran los platos está muy presente. Sin renunciar a toques actuales y más en sintonía con lo que demanda un comensal más joven, elaboraciones como el tartar de atún con ajoblanco de almendras y un ligero toque de chutney de mango sorprende por su color y combinación de frescura en cuanto a sabores. Muy interesante el salmonete de roca con gazpachuelo, patata y zanahoria confitada con fino jerezano. No obstante, algunos de sus platos pecan en exceso de barrocos, como el foie con crema de frutos rojos, nieve de turrón y pan de orejones, ya que llegan a resultar un poco empalagosos. En conjunto, la carta de esta casa, junto con los postres, es una muestra de cómo puede readaptarse la cocina tradicional sin caer en el absurdo que nos encontramos muchas veces.