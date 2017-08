La Cabaña del Mar: Una cocina de arroces y mariscos

El Hotel Kempinski Bahía Estepona se caracteriza por disponer de unos amplios espacios ajardinados situados al pie mismo de la playa. En uno de estas zonas verdes, junto a las piscinas, se encuentra el restaurante del beach de playa, La Cabaña del Mar. La cocina está a cargo de uno de los chefs formados desde hace años en el propio establecimiento. El cliente puede disfrutar de una cocina muy marinera donde se prima el producto de las lonjas cercanas. Una oferta que se plasma en las recomendaciones que a diario se le ofrecen al comensal.

La Cabaña del Mar es ante todo un restaurante aunque se encuentre en primera línea de playa. Tumbonas, camas balinesas, etc, etc, se encuentran a una distancia perfecta para hacer la comida más agradable y privada, ya que no a todos los clientes les gusta estar muy cerca de quienes disfrutan tomando baños de sol. Desde sus mesas las vistas son impresionantes, sobre todo al atardecer, Gibraltar, África y nuestro Mediterráneo forman una marina pictórica que hacen todavía más agradables las cenas.

Dirección Hotel Kempinski. Ctra de Cádiz. Precios Pargo al horno 35 € Teléfono: 952 809 500. Horario: De 13 a 16 y de 19 a 23h

La carta ofrece una serie de platos que abarcan desde la tradicional ensaladilla rusa, pasando por la clásica fritura malagueña, hasta llegar a los pescados al horno, a la sal o plancha, donde en este apartado el atún lo hacen de categoría. y a los arroces. La paella marinera es quizá uno de los mejores por su punto y fondo de caldo.