Astrid Tapería, una apuesta por el sabor auténtico sin freidora

Cynthia Mancho siempre se ha sentido atraída por el mundo de la hostelería. Tanto que no sólo se formó en el sector sino que acabó dedicándose a él profesionalmente. Después de pasar por países como Francia, Alemania o Suiza, aterrizó en Málaga. «No me preguntes cómo», avisa esta afable argentina que se confiesa una apasionada de su profesión. Primero, desde el mundo del catering. En él se centró cuando llegó a Marbella. Eso fue en 2004. Comprobó entonces una demanda que se hacía cada vez mayor: la cocina ecológica. Le empezó a dar vueltas a la cabeza y acabó en la capital malagueña creando Astrid Tapería, una esquina de la calle Calderón de la Barca consagrado a la cocina «sana y ecológica», que no vegetariana. Aunque, tres años después, alguno siga confundiéndolo.

«Cocinamos al horno, a la plancha, al vapor... No tenemos freidora», advierte Cynthia Mancho, convencida de estar consiguiendo su objetivo: ofrecer sabor. «Queremos que el tomate sepa a tomate y la carne a carne», añade con la satisfacción de haberse creado una clientela fija que incluso repite varias veces a la semana en este restaurante también integrado en la red sin gluten.

ASTRID TAPERÍA MÁLAGA Dirección Calle Calderón de la Barca, 6. Teléfono: 952 220 350. Cierra: No cierra ningún día (domingos y lunes, sólo almuerzos). Precios Patatas al horno con tomillo, setas y huevo: 7,15 euro. Hamburguesa de quinoa, brócoli, chía y orégano: 9,75 &euro

La clave está en un menú de lunes a viernes por 8,95 euros. Tanto en él como en carta, su máxima es que la base resida en productos de temporada. Por ejemplo, la fruta y la verdura proceden de la zona del Guadalhorce, mientras que para la carne recurren a una granja ecológica de Sevilla.

No resulta fácil, constata Mancho, contar a diario con proveedores ecológicos. Eso les ha empujado a ponerse manos a la masa y elaborar por ellos mismos productos como el pan, totalmente casero. Se puede comprobar en platos como las hamburguesas. Hay donde elegir: tanto de legumbres, como de quinoa o de ternera. Quienes busquen algo más vegetal no pueden perderse el arroz con verduras al curry thailandés ni las patatas al horno con boletus y huevo ecológico.