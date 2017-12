20 aceites de oliva virgen extra malagueños muy exclusivos para regalar esta Navidad Málaga se ha convertido en un referente en la elaboración de aceites de oliva virgen extra de gran calidad JAVIER ALMELLONES Málaga Viernes, 8 diciembre 2017, 00:26

De cosecha temprana, de variedades poco frecuentes, ecológico o incluso procedentes de olivos milenarios. En los últimos años, Málaga se ha convertido en un referente en la elaboración de aceites de oliva virgen extra de gran calidad, que, en algunos casos, tienen una categoría ‘premium’ o tienen cierta exclusividad por su oferta limitada. Avalados en algunos casos por premios nacionales o internacionales, se presentan habitualmente en envases muy singulares que hacen, por fin, justicia al elemento vertebrador de la Dieta Mediterránea. Aunque hay algunos más, esta es una selección de una veintena de aceites de oliva virgen extra que puedes regalar esta Navidad o simplemente incorporarlo a tu cocina para disfrutar de sus propiedades.

Bobadilla, Antequera ONE

Además del laureado aceite de oliva virgen extra hojiblanca, Finca La Torre ha sacado al mercado otros aoves de gran calidad. Entre ellos, está el ONE, que alude con esa marca a que se elabora con las aceitunas recogidas en el primer día de cosecha. Gracias a ello, tiene unas características organolépticas únicas en la provincia de Málaga. Hasta la fecha se ha elaborado también con la variedad hojiblanca, aunque en esta campaña, esta empresa, radicada en Bobadilla, ha sacado al mercado otro ONE con la variedad arbequina (ambos se pueden comprar en un pack). Tanta exclusividad tiene un precio, claro está. La botella de ONE se vende a partir de los 28 euros (botella de medio litro).

Villanueva del Trabuco 100 caños

En los últimos años, ha irrumpido en el mercado oleícola una empresa que apuesta fuerte por la calidad desde Villanueva del Trabuco. Además de aoves elaborados con picudo o con picual, sobresale especialmente el hojiblanca que se hace con aceitunas recogidas en los primeros días de noviembre (cada año se fija como fecha el día 7 de ese mes). Gracias a esa cosecha temprana, se consigue un aceite realmente espectacular. En los últimos años, ha recibido importante distinciones tanto nacionales como internacionales por su contrastada calidad.

Antequera Cassiopea

También de cosecha temprana y con una edición muy limitada, se pueden adquirir dos monovarietales antequeranos (uno picual y otro hojiblanco). Presentados ambos en botellas de medio y un cuarto de litro, suelen elaborarse entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. La botella de medio litro, tanto la de picual como la de hojilbanca, sale por 14,85 euros. Se puede adquirir directamente en una tienda de Antequera del mismo nombre.

Archidona La Samiaja

De olivos archidoneses salen espléndidos aceites. Entre ellos, está el ecológico picual de La Samiaja. Se trata de un frutado verde monovarietal que se distribuye en una atractiva botella blanca de medio litro desde unos 10 euros. Además de poder adquirirse en la propia tienda on line de La Samiaja, tanto este picual como un ‘coupage’ ecológico de la misma variedad con gordalilla y hojiblanca (de cosecha más tardía) se pueden adquirir en distintas tiendas especializadas en aceite de oliva virgen extra o productos gourmet y en el hotel restaurante Escua (Archidona) perteneciente a la misma familia.

Casabermeja Centenario de Molino del Hortelano

Pocos aoves son tan limitados y exclusivos como el Centenario que con mucho mimo elaboran en el Molino del Hortelano de Casabermeja. Esta almazara, que también es visitable, cuenta con una edición restringida de 160 botellas de medio litro procedentes de olivos con más de un siglo de vida. El precio de este singular aceite de oliva virgen extra ronda los 25 euros.

Riogordo Borbollón

En la Alta Axarquía cada vez se sacan al mercado más aceites de cosecha temprana que sirven para poner en valor variedades como la verdial de Vélez. Es el caso de Agro Olivarera Riogordo, que, además de tener la gama de Rioliva, ha apostado en los últimos años por la marca Borbollón, con una cosecha más temprana, que proporciona mayor intensidad en los primeros meses tras su elaboración. Desde 3,80 euros se puede comprar una botella de vidrio de medio litro para regalar.

Ardales Caminito del Rey

La empresa familiar Bravoliva, situada junto al casco urbano de Ardales, no sólo elabora un ‘coupage’ con una excelente relación calidad precio, sino que ha apostado en estos dos últimos años por la elaboración de monovarietales de cosecha temprana. Se pueden adquirir en vistosas botellas de medio litro tanto el hojiblanca (bajo la marca ‘El Caminito del Rey’) como un picual (con los colores verde y morado del envero) y un ‘coupage’ de manzanilla verde y otras variedades de la zona (color verde). Los dos primeros se pueden adquirir directamente en la almazara a partir de 7 euros, mientras que el tercero sale algo más económico, a partir de 5 euros.

Teba Castillo de la Estrella

Con almazara propia desde el año pasado, esta empresa familiar de Teba elabora dos monovarietales de gran calidad, tanto de picual como de hojiblanca. Ambos se pueden comprar en un pack con dos botellas (una de cada variedad). Tienen formatos en vidrio oscuro y en lata que son ideales tanto para regalar como para conservar el aceite de oliva virgen extra. Se puede comprar a partir de 4 euros en envases de medio litro en distintos establecimientos de la provincia de Málaga.

Antequera Legado de Hacienda de Colchado

También procedente de una finca de Antequera es este aove ‘premium’ hojiblanca, de cosecha temprana, que se presenta en un atractivo formato especialmente idóneo para regalar. Con un estuche de cartón hecho a mano, se puede comprar una botella de medio litro en torno a los 24 euros en distintas tiendas especializadas en productos gourmet o aceite de oliva virgen extra.

Antequera Cortijo El Solano

Otra finca antequerana elabora y envasa aoves de cosecha temprana en formatos idóneos para regalar o darse un capricho. Se trata de Cortijo El Solano, que cuenta con dos monovarietales. Por un lado, un hojiblanca, muy frecuente en la comarca antequerana, y, por otro, un mucho más exclusivo ‘koroneiki’, una variedad de origen griego que no abunda precisamente en la provincia de Málaga. En torno a 12 euros la botella, se pueden adquirir ambos en los establecimientos de la cadena de restauración Gorki.

Fuente de Piedra La Laguna

Tanto en la almazara como en la tienda situada en el pueblo de Fuente de Piedra, la empresa familiar SAT El Labrador lleva toda una vida dedicada a la elaboración de aoves de gran calidad. Entre ellos, uno de los más notables es su vidueña de cosecha temprana, que ha conseguido auparse en el olimpo de los aceites de oliva virgen extra malagueños. A partir de 6 euros se puede comprar en alguno de los formatos disponible (vidrio, PET y lata), aunque también cuenta con atractivos estuches de regalo.

Mondrón, Periana Aceites verdes de San José Artesano

La cooperativa oleícola de Mondrón, San José Artesano, ha apostado este año por dar un salto de calidad con dos aoves monovarietales de cosecha temprana. Tanto en picual como en verdial es posible adquirir por un poco más estos aceites verdes que están sorprendiendo tanto a los que conocen desde hace años a esta almazara de la Alta Axarquía como los que buscan aceites de gran calidad. Aunque se venden, de momento, en los mismos formatos que los aceites de cosecha más tardía –los habituales hasta ahora en Mondrón- son también idóneos para regalar en estas fechas. Desde 6 euros se pueden adquirir en la almazara botellas de tres cuartos de litro.

Monda Acebuchina verde

Si ya es difícil encontrar un aceite de acebuchina (oliva silvestre), más complicado es aún tenerlo de cosecha temprana. La almazara de Monda que moltura aoves bajo la marca Mudéjar ha apostado este año por rizar el rizo y sacar un aceite de acebuchina verde por un precio similar al que comercializa con fruta más madura. El resultado es un producto muy exclusivo y limitado, pero con propiedades que mejoran al aceite de oliva. Se vende en formatos de 100 mililitros y de medio litro por 9 y 25 euros cada uno, respectivamente.

Sierra de Yeguas Madrebulla

La cooperativa de Sierra de Yeguas dispensa desde hace años aceites de oliva virgen extra tanto convencionales como ecológicos. Aunque la mayoría de la producción es de la variedad hojiblanca, también cuentan con una arbequina de gran calidad. Con ella hacen un monovarietal ecológico muy exclusivo que se comercializa en botellas de vidrio de medio y tres cuartos de litro bajo la llamativa marca de Madrebulla. Se puede adquirir en la propia almazara a partir de 6 euros.

Alfarnatejo Destello de Málaga

Esta joven empresa de la Alta Axarquía ha apostado por dos formatos muy cuidados para sus dos aceites de oliva virgen extra ‘premium’. Por un lado, cuenta con un monovarietal de hojiblanca y, por otro, un ‘coupage’ de verdial y hojiblanca, procedentes de cosechas del término municipal de Alfarnatejo. Se venden en atractivas botellas de vidrio de 250 y 500 mililitros. Los envases más pequeños tienen un precio que ronda los 7 euros, mientras que los grandes salen por algo más de 10.

Álora La Molina

Esta almazara saca el máximo partido a la manzanilla aloreña con un aove monovarietal que sorprende incluso a los asiduos a este tipo de aceite de oliva virgen extra. A partir de 6 euros se puede comprar en botellas de vidrio cilíndricas bajo la marca Anvioro en la sede de la propia empresa, en Álora.

Casabermeja Aove milenario de Molino de Casabermeja

Bajo la marca de Carolus I se comercializa un aove elaborado a partir de aceitunas de olivos milenarios exclusivos de la ribera de Arroyo Coche. Se puede comprar en formatos de cuarto y medio litro (vidrio), desde 10 euros. Se puede encontrar en varios establecimientos de Casabermeja y en tiendas especializadas en aceite de oliva virgen extra.

Istán Belvis de las Navas

Otro aove muy exclusivo elaborado en la provincia de Málag es el que elabora en Istán Sandro Gamazo, sobrino nieto de Alfonso de Hohenlohe. En una botella muy atractiva que se dispensa en un original embalaje de cartón, se puede adquirir esta peculiar ecológico elaborado a partir de variedades no catalogadas y distintos tipos de acebuchina. Está disponible en tiendas especializadas y en el Gourmet Experience de El Corte Inglés a partir de 23,90 euros (botella de medio litro).

Alhaurín El Grande Gran Reserva Familiar de Molisur

Esta empresa familiar del Valle del Guadalhorce también ha apostado fuerte por sacar al mercado un aceite ‘premium’, que se distribuye como ‘Gran Reserva Familiar’ en una atractiva caja de regalo. Eso sí, es de edición muy limitada.

Periana El Milenario de Periana

En la cooperativa de San Isidro Labrador de Periana, se puede encontrar otra joya idónea para regalar en cualquier momento. Se trata de un aceite de la variedad verdial elaborado a partir de aceitunas de olivos milenarios de la zona (recolectadas a mediados de noviembre). El formato más pequeño es una botella negra de un cuarto de litro, cuyo precio ronda los 9 euros.

